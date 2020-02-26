Главная НовостиТехника Nissan запустил сервис Nissan Switch, пользователи смогут менять машины, хоть каждый день

Nissan запустил сервис Nissan Switch, пользователи смогут менять машины, хоть каждый день

26.02.2020
Nissan запустил сервис Nissan Switch, пользователи смогут менять машины, хоть каждый день

Компания Nissan объявила о запуске сервиса подписки на автомобили. Услуга под названием Nissan Switch будет доступна в пилотном режиме в  США. Присоединиться к ней сможет любой желающий после оплаты вступительного взноса в размере $495.

В подписку включена возможность неограниченного количества раз менять модель автомобиля. Как утверждается в заявлении Nissan, при желании пользователь сможет получать новую машину каждый день. Кроме того, в пакет входят доставка и уборка автомобиля, помощь на дороге, регулярное техобслуживание и страховка.

Водители смогут выбрать один из двух уровней подписки, отличающихся размером ежемесячной оплаты и набором доступных моделей.

На уровне Select, который обойдется в $699 ежемесячно, будут предложены седан Altima, а также кроссоверы Rogue и Pathfinder.

БАТАРЕИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ NISSAN LEAF СПОСОБНЫ ПРОРАБОТАТЬ ДО 22-УХ ЛЕТ

Подключившись к уровню Premium за $899 в месяц, можно будет сделать выбор из седана Maxima, кроссовера Murano и внедорожника Armada. За дополнительную плату $100 в сутки Nissan предоставит доступ к суперкару GT-R.

Чтобы поменять машину, достаточно будет воспользоваться приложением или написать текстовое сообщение личному куратору. Новую модель доставят к дому пользователя.

источник: businessinsider

, ,
Nissan запустил производство собственных солнечных крыш для домашних СЭС
Энергия

Nissan запустил производство собственных солнечных крыш для домашних СЭС
Nissan показал новый электрокроссовер
Техника

Nissan показал новый электрокроссовер с запасом хода в 483 км
Батареи электромобиля Nissan Leaf способны проработать до 22-ух лет
Техника

Батареи электромобиля Nissan Leaf способны проработать до 22-ух лет
Nissan представил концепт электрического ситикара IMk с беспилотным режимом
Техника

Nissan представил концепт электрического ситикара IMk с беспилотным режимом
Nissan разрабатывает легкий акустический метаматериал для снижения шума на дороге
Технологии

Nissan разработал легкий акустический метаматериал для снижения шума на дороге (видео)
Какие обновления получил электромобиль Nissan Leaf 2020
Техника

Какие обновления получил электромобиль Nissan Leaf 2020 к своему 10-летию