Nissan запустил сервис Nissan Switch, пользователи смогут менять машины, хоть каждый день

Компания Nissan объявила о запуске сервиса подписки на автомобили. Услуга под названием Nissan Switch будет доступна в пилотном режиме в США. Присоединиться к ней сможет любой желающий после оплаты вступительного взноса в размере $495.

В подписку включена возможность неограниченного количества раз менять модель автомобиля. Как утверждается в заявлении Nissan, при желании пользователь сможет получать новую машину каждый день. Кроме того, в пакет входят доставка и уборка автомобиля, помощь на дороге, регулярное техобслуживание и страховка.

Водители смогут выбрать один из двух уровней подписки, отличающихся размером ежемесячной оплаты и набором доступных моделей.

На уровне Select, который обойдется в $699 ежемесячно, будут предложены седан Altima, а также кроссоверы Rogue и Pathfinder.

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Подключившись к уровню Premium за $899 в месяц, можно будет сделать выбор из седана Maxima, кроссовера Murano и внедорожника Armada. За дополнительную плату $100 в сутки Nissan предоставит доступ к суперкару GT-R.

Чтобы поменять машину, достаточно будет воспользоваться приложением или написать текстовое сообщение личному куратору. Новую модель доставят к дому пользователя.

источник: businessinsider