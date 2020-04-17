Nissan запустил производство собственных солнечных крыш для домашних СЭС

Nissan решил последовать примеру Tesla и вступить на рынок солнечной энергетики. Производитель самого популярного в Европе электромобиля собирается самостоятельно осваивать рынок домашних солнечных батарей и аккумуляторных установок. Солнечные крыши Nissan уже поступили в продажу в Великобритании.

Первоначально Nissan собирался делать это в партнерстве с E.On и Ovo Energy, но впоследствии японцы решили начать новое дело самостоятельно.

В настоящее время Nissan предлагает пакетную установку 6-ти солнечных батарей за 5200 долларов США, то же самое в комплекте с аккумуляторной батареей на 4 kW обойдется уже в $10 300. Это чуть дешевле, чем аналогичные предложения Tesla.

При этом «Ниссан» надеется на лояльность своих клиентов, купивших автомобили Nissan Leaf. Дополнительно снизить цену «домашнего комплекта» может установка не новых аккумуляторных батарей, а тех, что уже использовались в автомобилях, но достаточно хороши для домашнего энергохранилища.

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Кроме «бытовых аккумуляторов» Nissan, опять же вслед за Tesla, планирует развивать и сеть своих собственных зарядных станций, создавая таким образом замкнутую экосистему.

Напомним, что установка комплектов солнечных батарей и аккумуляторов набирает все большую популярность в Европе, даже в тех местах, где солнца не так уж много. Например на севере Великобритании, где количество солнечных дней относительно невелико, зато зимой световой день длится до 16 часов, солнечные установки позволяют экономить до 75% электроэнергии.

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Причем современные солнечные батареи вырабатывают заметное количество энергии даже в пасмурную погоду.