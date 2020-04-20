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Nissan представил автономный надувной дом Opus для путешествий (фото)

20.04.2020
Nissan представил автономный надувной дом Opus для путешествий

Рынок жилых автофургонов пока не предлагает полностью автономных моделей, однако развитие электрического транспорта дало большую свободу в их эксплуатации благодаря появлению емких батарей.

Представляя на рынке кемпинговый трейлер Opus, Nissan показал, как с помощью блока батарей Energy ROAM, разработанного для модели Leaf, сделать шестиместный надувной дом удобным для жизни, не причиняя вреда природе в виде шума и выхлопа газового генератора.

Ранее Nissan уже предлагал путешественникам полностью электрический мини-фургон, а с Opus показал, как такая же технология может быть применена в трейлере без мотора для питания системы освещения, микроволновой печи и холодильника. Компания намерена уже в этом году начать продажу переносных, защищенных от влаги литий-ионных энергетических блоков Energy ROAM на европейском рынке, и сейчас одновременно изучает и рекламирует широту сферы их применения.

Nissan представил автономный надувной дом Opus для путешествий

Блоки Energy ROAM – это дополнительный способ рециклинга аккумуляторных модулей электромобиля Nissan Leaf в его первом поколении.

ЖИЗНЬ В ДОМЕ НА КОЛЕСАХ!

Цена на такие «секонд-хэнд» батареи, которые можно использовать для обеспечения энергетической автономности в разных сферах бизнеса и быта, пока не названа, но потенциал их использования действительно очень велик – от жизнеобеспечения и зарядки рабочих инструментов вахтовиков до организации вечеринок на открытом воздухе.

Nissan представил автономный надувной дом Opus для путешествий

Опыт показал, что с батареями Energy ROAM 700 Вт*ч. можно путешествовать, не ограничивая себя в маршрутах и времени поездки, в отличие от путешествия на обычном фургоне с газовым генератором и стандартными блоками питания.

АВТОНОМНЫЙ ДОМ-КАПСУЛА, СЭКОНОМИТ НА КОММУНАЛКЕ

Электрическая система Nissan x Opus предназначена для питания на 12 и 230 вольт, — последняя получает заряд непосредственно от блока Energy ROAM; с помощью этих источников всего за 90 секунд надувается жилой блок, работает микроволновка и видеопроектор, обеспечивается диодное освещение и обслуживание точки доступа Wi-Fi 4G на десять гаджетов. Неважно, как далеко заедут путешественники на своем автомобиле, все эти устройства продолжат работать даже там, где не ступала нога человека.

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