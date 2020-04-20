Nissan представил автономный надувной дом Opus для путешествий (фото)

Рынок жилых автофургонов пока не предлагает полностью автономных моделей, однако развитие электрического транспорта дало большую свободу в их эксплуатации благодаря появлению емких батарей.

Представляя на рынке кемпинговый трейлер Opus, Nissan показал, как с помощью блока батарей Energy ROAM, разработанного для модели Leaf, сделать шестиместный надувной дом удобным для жизни, не причиняя вреда природе в виде шума и выхлопа газового генератора.

Ранее Nissan уже предлагал путешественникам полностью электрический мини-фургон, а с Opus показал, как такая же технология может быть применена в трейлере без мотора для питания системы освещения, микроволновой печи и холодильника. Компания намерена уже в этом году начать продажу переносных, защищенных от влаги литий-ионных энергетических блоков Energy ROAM на европейском рынке, и сейчас одновременно изучает и рекламирует широту сферы их применения.

Блоки Energy ROAM – это дополнительный способ рециклинга аккумуляторных модулей электромобиля Nissan Leaf в его первом поколении.

ЖИЗНЬ В ДОМЕ НА КОЛЕСАХ!

Цена на такие «секонд-хэнд» батареи, которые можно использовать для обеспечения энергетической автономности в разных сферах бизнеса и быта, пока не названа, но потенциал их использования действительно очень велик – от жизнеобеспечения и зарядки рабочих инструментов вахтовиков до организации вечеринок на открытом воздухе.

Опыт показал, что с батареями Energy ROAM 700 Вт*ч. можно путешествовать, не ограничивая себя в маршрутах и времени поездки, в отличие от путешествия на обычном фургоне с газовым генератором и стандартными блоками питания.

АВТОНОМНЫЙ ДОМ-КАПСУЛА, СЭКОНОМИТ НА КОММУНАЛКЕ

Электрическая система Nissan x Opus предназначена для питания на 12 и 230 вольт, — последняя получает заряд непосредственно от блока Energy ROAM; с помощью этих источников всего за 90 секунд надувается жилой блок, работает микроволновка и видеопроектор, обеспечивается диодное освещение и обслуживание точки доступа Wi-Fi 4G на десять гаджетов. Неважно, как далеко заедут путешественники на своем автомобиле, все эти устройства продолжат работать даже там, где не ступала нога человека.