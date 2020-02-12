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Nikola Motors установит на пикап Badger три энергосистемы — аккумулятор, суперконденсатор, водород

12.02.2020
Nikola Motors установит на пикап Badger три энергосистемы - аккумулятор, суперконденсатор, водород

В то время как основной бизнес Nikola — это большие грузовики, ранее он проявлял интерес к потребительским товарам с его электрическим монстром и электрическим гидроциклом. Теперь решил сделать большой скачок создав электрический пикап Badger.

Модификация Badger специально разработана для того, чтобы конкурировать с Cybertruck от Tesla, превзойдя его по мощности и дальности. Badger обещает пиковую мощность в полноприводные 906 пиков, вышеупомянутый гигантский крутящий момент, 50-процентную градиентную мощность, 15-киловаттную электрическую розетку для инструментов и тяговую мощность в 3629 кг.

Nikola Motors установит на пикап Badger три энергосистемы - аккумулятор, суперконденсатор, водород

И, конечно, он предлагает на 160 км. больше пробег, чем Cybertruck, благодаря тому, чего Тесла не делает: водород. Badger будет иметь 8-килограммовый резервуар с жидким водородом, а также аккумуляторную батарею на 258 км. мощностью 160 кВтч. Этот бак в сочетании с топливным элементом мощностью 120 кВт будет быстрее заряжать аккумулятор в местах, где есть водород.

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Несомненно, вы заметили, что сейчас не так много мест, где это доступно, но Nikola Motors говорит, что планирует также решить эту проблему, построить 700 водородных станций в Северной Америке.

Nikola Motors установит на пикап Badger три энергосистемы - аккумулятор, суперконденсатор, водород

Так что один пикап, три энергосистемы (аккумулятор, суперконденсатор, водород) и 700 водородных станций. Сможет ли осуществить задуманное компания? Nikola говорит, что управляет производством через партнерство с более крупным, пока не названным производителем, «используя их сертифицированные детали и производственные мощности».

источник: nikolamotor

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