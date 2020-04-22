Nikola Motor готовит к выпуску водородно-электрические грузовики с запасом хода 1900 км

Компания Nikola Motor, основной специализацией которой до сих пор было производство автомобилей с водородными топливными элементами, сообщила, что ее новым приоритетом станут грузовики с полностью электрическим приводом. В частности — модели, предназначенные для перевозок на короткие расстояния: Nikola Two и Tre.

Грузовые электромобили вовсе не отменяют уже произведенные компанией автомобили с водородными элементами, а лишь дополняют их, поскольку сфера деятельности «водородников» — дальние перевозки.

Nikola Two и Tre оснастят батареями мощностью 500, 750 и 1000 кВт⋅ч. Последняя состоит из 69 000 литий-ионных элементов и рассчитана на пробег в 645 км на одну зарядку (2,25 кВт⋅ч на 1,6 км пути).

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Модель Nikola Two ориентирована на покупателей Северной и Южной Америки, а Nikola Tre – Европы, Азии и Австралии. Предполагается, что будут также предлагаться водородно-электрические модели с запасом хода 1900 км с временем дозаправки не более 15 минут.

Подзарядка аккумуляторов электрических моделей будет более длительной. Начало производства новых грузовых электромобилей запланировано на 2021 год.

источник: electrek