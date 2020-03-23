Neutrinovoltaic создает беспроводный мир без литий-ионных аккумуляторов

За последнее десятилетие научно-технический прогресс сделал мир еще более независимым от подключения к электрической сети, что безусловно повышает комфорт жизни населения и уровень независимости потребителя от наличия электрической розетки. Одновременно создается благоприятная почва для развития компаний, сделавших ставку на изготовлении приборов и технических устройств со встроенными источниками тока.

Одним из самых ярких технологических решений в этой области стало объявление немецко-американской компанией Neutrino Energy Group о завершении лабораторных и опытно-конструкторских работ по созданию Neutrinovoltaic технологии получения постоянного тока от воздействия частиц невидимого спектра излучения и продолжения работ по созданию на её основе источников постоянного тока Neutrino Power Cube®.

Как рассказал Хольгер Шубарт, СЕО Neutrino Energy Group, — «Суть этого открытия состоит в изобретении сверхтвёрдого многослойного наноматериала с чередующимися слоями графена и легированного кремния различных толщин, нанесённых на металлическую фольгу. Такой наноматериал обладает повышенными колебаниями атомов и является чувствительным к пронизывающим его частицам невидимого спектра излучения (в первую очередь космические нейтрино), вызывающих резонанс атомных колебаний, который снимается с металлической фольги в виде постоянного электрического тока».

В настоящее время все известные технологии беспроводных приборов и оборудования развиваются на основе установки встроенных аккумуляторов. Технологии производства аккумуляторных батарей постоянно совершенствуются. Впервые литий-ионные аккумуляторы были выпущены в 1991 году и с тех пор начали заменять никель-кадмиевые и никель-металлогидридные аккумуляторы, которые отставали по емкости, компактности и по массе других параметров. Появление литий-ионных аккумуляторов позволило создать вместе с усовершенствованными бесщеточными электродвигателями беспроводные приборы, которые зачастую эффективнее проводных.

TOYOTA СОЗДАЛА ГЕНЕРАТОР НА ВОДОРОДНОМ ТОПЛИВЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

Самый дорогостоящий компонент в электромобилях – литий-ионная батарея. За срок службы электромобиля аккумуляторная батарея заменяется несколько раз. Существует очень мало работающих, экономически выгодных технологий для переработки литий-ионных аккумуляторов. Согласно одному из прогнозов Международного энергетического агентства, количество электромобилей на дорогах мира возрастет до 125 миллионов к 2030 году. Соответственно, возникнет колоссальный рынок переработки старых батарей.

Однако опасность для окружающей среды будут представлять даже не аккумуляторы от электромобилей, т.к. вероятнее всего они будут заменяться в сервисных центрах и отправляться на переработку, а аккумуляторы для различных приборов и инструмента, т.к. их сбор и утилизация в большинстве стран не отработана, и они просто утилизируются на многочисленных свалках, отравляя природу.

Существует единственный выход – это разработка источников тока, основанная на использовании последних достижений науки без использования редких и дорогостоящих материалов, надёжных в эксплуатации, способных работать 24 часа в сутки 365 дней в году и не зависеть от внешних факторов, таких как условия погоды и сезонность.

Компания Neutrino Energy Group закончила все фазы лабораторных и опытно-конструкторских работ по развитию Neutrinovoltaic технологии и созданию на её основе источников постоянного тока Neutrino Power Cube®. Данная технология позволяет создать нейтринные источники тока различных характеристик в соответствии с техническими заданиями, согласно потребностям конкретных заказчиков по габаритным размерам и выходным мощностным характеристикам.

ГИБРИДНАЯ БАТАРЕЯ ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ, СПОСОБНА И ХРАНИТЬ, И ГЕНЕРИРОВАТЬ ЭНЕРГИЮ

Нейтринные источники тока не содержат в своей конструкции дефицитных материалов, основу их составляет металлическая фольга, кремний и графен, что позволяет существующим пунктам сбора металлов принимать их для переработки. Никаких вредных материалов и электролитов данные источники тока не содержат. Более того, нейтринные источники тока не содержат никаких подвижных деталей, это просто стопка рабочих элементов спрессованных, как стопка бумаги, и размещенных в герметичном корпусе, который заполняется инертным газом для предотвращения окисления и сохранения стабильных выходных мощностных характеристик в течение долгих лет.

источник: neutrino-energy