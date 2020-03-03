Необычные дома, которые были спроектированы известными архитекторами

Строительство является одним из самых древних видов ремесла, где есть свои правила, законы и каноны. Мы уже привыкли к определенному виду зданий, которые, по сути, ничем особенным не выделяются.

Хотя современной архитектуре многое по плечу. Вот где можно отойти от закостенелых стереотипов и дать волю фантазии, воплотив в жизнь самые невероятные проекты.

Представляем вашему вниманию подборку самых необычных домов в мире, на которые невозможно не обратить внимание.

Пузырчатый Дом (Bubble House) Пьера Кардена (1989)

Архитектор — Антти Ловаго.

Дом демонстрирует возможности современной архитектуры: он полностью лишен каких бы то ни было углов, напоминая россыпь мыльных пузырьков, вылетевших на побережье.

Здание и внутри все пузырчатое: круглые окна, шарообразные залы, выходящие к морю площадки и террасы пузырятся.

Благодаря тому, что шарообразные ячейки дома сделаны из полимеров, автор проекта смог добиться открытости и пластичности элементов здания.

Eppich House II, Ванкувер, Канада (1979)

Архитектор — Артур Эриксон.

Артур Эриксон, один из самых известных и титулованных канадских архитекторов, строил Eppich House II вплоть до 1988 года. Этот футуристический дом он назвал своей «наиболее полноценной работой».

Дом представляет собой модернистскую классику, своего рода «капсулу времени». Постройка из стекла и стали спускается полукруглыми ярусами, продолжая форму рельефа.

Все внутри дома, включая изогнутую стальную мебель, было разработано по индивидуальному заказу Эриксоном и его партнером Франсиско Крипачем.

Дом в виде летающей тарелки Futuro House (1968)

Архитектор — Матти Сууронен.

Futuro House больше похож на космический корабль инопланетян, чем на жилище человека. Дом в виде летающей тарелки хорошо подходит для роли горного шале, домика на заднем дворе или в лесу на опушке.

Дом в виде летающей тарелки от Матти Сууронена продавался в виде комплекта для сборки, который можно было легко собрать и установить на практически любом рельефе.

ПРОЕКТ ВЕНЕРА, ЖАКА ФРЕСКО — НОВЫЙ ДИЗАЙН ГОРОДОВ И ОБЩЕСТВА (ВИДЕО)

Его пластиковая конструкция и футуристическая эстетика узнаваемы спустя десятилетия. А главное, Futuro House легко разобрать, переместить на новое место, и собрать снова.

«Красный дом» в Осло (2002)

Архитекторы — Эйнар Ярмунд и Хокон Вигнес.

Этот дом построен на западной окраине Осло, в заброшенном саду, некогда разбитом в долине реки, бурно поросшей лесом.

Строение расположено перпендикулярно течению, чтобы не закрывать вид на реку обитателям из дома напротив и в то же время сделать дом ярче и заметнее на фоне природы.

Окна, выходящие на разные стороны света – идея, легшая в основу всего проекта.

Подземный дом Malator House (1994), Уэльс

Архитектурная компания — Future Systems.

Удивительная постройка изумляет своими причудливыми формами и аутентичностью, которая вписалась в местный ландшафт.

Эта «землянка» позволит заметно уменьшить затраты на отопление дома. Толща земли сможет укрыть вас от холода, ветра или нескромного взгляда.

НА МЕСТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА НЬЮ-ЙОРКА ПРЕДЛАГАЮТ СООРУДИТЬ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ» НЕБОСКРЕБ-ЯМУ

Минусы есть — принудительная вентиляция и гидроизоляция здания. Если у вас есть всего лишь шесть соток, стоит подумать о том, чтобы строить такую «землянку», и в идеале — на склоне холма.

«Дом над водопадом» («Fallingwater»), 1935-1939 гг.

Архитектор — Фрэнк Ллойд Райт.

Этот “летящий” над скалами и потоками воды дом – классика архитектуры модернизма, одна из самых знаменитых построек XX века и определенно лучшая работа Райта.

“Дом над водопадом” стоит на скалах и как будто вырастает из них, он не подражает природе, но все равно кажется ее частью – естественной, мощной и вечной.

Органический дом, Мексика (1984)

Архитектор — Хавьер Сеносиан.

На холмистой местности недалеко от Мехико архитектор Хавьер Сеносиайн создал замечательный дом, вдохновленный формой арахиса.

Когда он был закончен в 1984, Органический Дом на 174 квадратных метра опередил свое время. Сеносиайн спроектировал уникальный дом, который легко интегрируется с природным ландшафтом.

В ДАНИИ ПОСТРОИЛИ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФОРМЕ ВОЛНЫ

«Зеленая дюна практически полностью окружает внутреннее пространство, делая его почти невидимым, так что снаружи все видят только траву, кусты, деревья и цветы».

Casa Acantilado или «дом на скале», Испания (2015)

Архитектурная компания — GilBartolome Architecture.

Необычный дом молодой семейной пары находится на сложном для строительства участке с 42-градусным наклоном на скалистом берегу Средиземного моря в Испании.

Архитекторы гармонично интегрировали строение в ландшафт и расположили жилые помещения так, чтобы окна выходили на море.

Практически все пространство дома находится под землёй, где круглогодичная температура в данной местности составляет 19,5 градусов по Цельсию. Этот факт использовали архитекторы.

Zero House, Япония (1991)

Архитектор — Масахару Такасаки.

Zero House — дом-студия, находитя на родине архитектора в Кагосиме, на острове Кюсю. Такасаки назвал этот объект ZERO COSMOLOGY, подчеркнув, что это и есть его архитектурный манифест.

ДОМ CSI-IDEA С НУЛЕВЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ, СОБИРАЕТ ДОЖДЕВУЮ ВОДУ И УТИЛИЗИРУЕТ ОТХОДЫ

Объект менее всего напоминает жилой дом, скорее – это скульптура изображающая пришельца из космоса, заключенного в бетонную клетку.