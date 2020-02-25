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Необычная скамейка остается сухой после дождя

25.02.2020
Необычная скамейка остается сухой после дождя

Ливень – одно из явлений природы, за которое мы любим лето. После него воздух чистый и свежий, улицы будто светятся, маленькие капельки-сапфиры висят на листьях деревьев, а в лужах отражается выглянувшее солнышко, ну и, конечно, радуга. Самое время присесть и полюбоваться обновленными красками, вдохнуть пьянящий озон. Но скамейки и лавочки после дождя, естественно, мокрые. Что же делать?

Команда молодых корейских дизайнеров из студии Sungwoo Park нашла очень элегантное решение проблемы. Они создали двустороннюю скамью Rolling bench (в переводе – «Вращающееся сиденье»), полотно которой можно прокрутить с помощью специальной ручки, расположенной сбоку в металлическом основании. Движение осуществляется за счет простого механизма, находящегося внутри скамьи.

Подойдя к такой скамейке после дождя, нужно просто несколько раз повернуть ручку, и мокрая сторона сменится сухой. Ну а пока вы сидите, влажная поверхность уже успеет высохнуть.

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Свойства такой нестандартной скамьи могут пригодиться и в том случае, если одна ее сторона загрязнена или окрашена.

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