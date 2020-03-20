Немецкий стартап Lilium, получивший свыше $100 млн инвестиций, запустит сервис аэротакси в 2025 году

Мечта о третьем измерении в городском транспорте мало-помалу становится реальностью. Lilium получил более $100 млн инвестиций, строит уже второй завод по сборке аэротакси с 36 двигателям и строит амбициозные планы на будущее.

Сейчас целый ряд компаний — Volocopter, Kitty Hawk, Vahana, Alakai Skai, Joby Aviation — работает над созданием летательных аппаратов, которые смогут развозить пассажиров не хуже вертолетов, но дешевле и почти бесшумно. Один из лидеров в этой области — немецкий стартап Lilium, получивший свыше $100 млн инвестиций, в основном от китайской корпорации Tencent, и увеличивший за последние два года число сотрудников с 70 до 350.

Компания открыла один завод по сборке электрических летательных аппаратов и строит второй. Директор Lilium по связям с общественностью Оливер Уокер-Джонс рассказал о ближайших планах компании, планируемой инфраструктуре и о том, как воздушные такси станут частью нашей повседневной жизни.

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На своем заводе Lilium собирает пятиместное воздушное такси с 36 небольшими двигателями, которое в полете трансформируется из режима вертикального взлета в модель с жестким крылом. Серийная модель будет развивать скорость до 300 км/ч и летать на расстояние до 300 км. Во время испытаний аппарат разогнали до 100 км/ч и проверили его маневренность.

Примерно через два года компания намерена сертифицировать аэротакси, а до этого — провести множество испытаний, как в воздухе, так и на земле.

В плане безопасности инженеры делают ставку на 36 моторов: откажет один или даже десять — останется еще достаточно, чтобы посадить машину. То же касается закрылков — всего их двенадцать. Последняя линия защиты — баллистический парашют, рассказал Уокер-Джонс.

Директор по связям с общественностью подчеркнул, что использовать Lilium для перевозки пассажиров на расстояние 5 км по городу будет нерентабельно. Выгоднее всего покрывать расстояния от 40 до 300 км.

Таким образом, взлетно-посадочных площадок потребуется не так много, далеко не в каждом квартале. Удобнее всего располагать их на крышах вокзалов и в других легко доступных местах.

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«К 2025 мы собираемся запустить полностью готовую службу в двух — трех городах или регионах мира. Люди смогут скачать приложение и полететь», — рассказал Уокер-Джонс. В первые годы это будет больше напоминать общественный транспорт, чем такси, но со временем, когда летательных аппаратов станет больше, ситуация изменится.

Кроме того, отдельная команда инженеров Lilium уже работает над автономными решениями. Руководит ими бывший сотрудник Audi. Их цель — подготовить к 2025 технологию беспилотного полета.