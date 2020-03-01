Немецкий город Ингольштадт станет тестовым полигоном для беспилотного аэротакси CityAirbus

Летающее такси будет перевозить до четырех пассажиров по постоянным маршрутам, например, из аэропорта до центра города. Предполагается, что со временем аппараты станут полностью беспилотными и послужат эффективной альтернативой наземному общественному транспорту.

Впервые о проекте заговорили еще три года назад. Теперь же европейский авиастроительный концерн Airbus готов поделиться очередным результатом работы в сфере будущего пассажирских перевозок в городах. Компания представила сконструированный в Германии прототип воздушного электротакси CityAirbus, которое сможет перевозить людей в полностью автономном режиме.

Презентация новинки состоялась в немецком городе Ингольштадт, который станет тестовым полигоном для испытания этой транспортной технологии. У городской ратуши впервые показали прототип оригинального размера. Ингольштадт — участник проекта ЕС Urban Air Mobility, в рамках которого испытывают возможности применения пассажирских беспилотных летательных аппаратов в городских условиях.

«CityAirbus выглядит довольно круто, осталось только запустить его в воздух», — отметил министр транспорта Германии Андреас Шоер в ходе мероприятия.

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Airbus планирует, что в будущем аэротакси сможет доставлять пассажиров постоянным маршрутам, например, из аэропорта до центра города. Также такие беспилотники можно использовать в сфере здравоохранения, например, чтобы быстро перевозить медиков, донорскую кровь или органы для проведения неотложных операций. Использование CityAirbus для полетов по индивидуальным маршрутам концерн пока не планирует.

Разработчики видят в летающих электротакси альтернативу автомобилям и обычному общественному транспорту, но не классическим авиаперевозкам. Сообщается, что дальность полета CityAirbus составит около 50 километров, а максимальная скорость – 120 км/ч.

«Очевидно, такие транспортные средства не будут использоваться на междугородних маршрутах», — отметил представитель Airbus Грегор фон Курзелль.

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«Пассажирский дрон» CityAirbus начнут тестировать в середине 2019 года. Полеты над застроенными районами сейчас не планируются, так как концерн не имеет соответствующих разрешений. В Airbus прогнозируют, что разработка законодательных норм для использования беспилотных пассажирских аппаратов в ЕС продлится как минимум до 2025 года.

Разработка летающих такси стала настоящим глобальным трендом, в который включились и крупные технологические компании, и небольшие стартапы. Над подобными проектами уже активно работают Boeing, Uber, Bell, Rolls-Royce, Kitty Hawk (Google) и многие другие.