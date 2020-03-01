Главная НовостиТехника Немецкий город Ингольштадт станет тестовым полигоном для беспилотного аэротакси CityAirbus

Немецкий город Ингольштадт станет тестовым полигоном для беспилотного аэротакси CityAirbus

01.03.2020
Немецкий город Ингольштадт станет тестовым полигоном для беспилотного аэротакси CityAirbus

Летающее такси будет перевозить до четырех пассажиров по постоянным маршрутам, например, из аэропорта до центра города. Предполагается, что со временем аппараты станут полностью беспилотными и послужат эффективной альтернативой наземному общественному транспорту.

Впервые о проекте заговорили еще три года назад. Теперь же европейский авиастроительный концерн Airbus готов поделиться очередным результатом работы в сфере будущего пассажирских перевозок в городах. Компания представила сконструированный в Германии прототип воздушного электротакси CityAirbus, которое сможет перевозить людей в полностью автономном режиме.

Презентация новинки состоялась в немецком городе Ингольштадт, который станет тестовым полигоном для испытания этой транспортной технологии. У городской ратуши впервые показали прототип оригинального размера. Ингольштадт — участник проекта ЕС Urban Air Mobility, в рамках которого испытывают возможности применения пассажирских беспилотных летательных аппаратов в городских условиях.

Немецкий город Ингольштадт станет тестовым полигоном для беспилотного аэротакси CityAirbus

«CityAirbus выглядит довольно круто, осталось только запустить его в воздух», — отметил министр транспорта Германии Андреас Шоер в ходе мероприятия.

ЛЕТАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬ TF-1 УЖЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ

Airbus планирует, что в будущем аэротакси сможет доставлять пассажиров постоянным маршрутам, например, из аэропорта до центра города. Также такие беспилотники можно использовать в сфере здравоохранения, например, чтобы быстро перевозить медиков, донорскую кровь или органы для проведения неотложных операций. Использование CityAirbus для полетов по индивидуальным маршрутам концерн пока не планирует.

Разработчики видят в летающих электротакси альтернативу автомобилям и обычному общественному транспорту, но не классическим авиаперевозкам. Сообщается, что дальность полета CityAirbus составит около 50 километров, а максимальная скорость – 120 км/ч.

Немецкий город Ингольштадт станет тестовым полигоном для беспилотного аэротакси CityAirbus

«Очевидно, такие транспортные средства не будут использоваться на междугородних маршрутах», — отметил представитель Airbus Грегор фон Курзелль.

PAL-V ПРЕДСТАВИЛА ПЕРВУЮ СЕРИЙНУЮ МОДЕЛЬ ЛЕТАЮЩЕГО АВТОМОБИЛЯ LIBERTY PIONEER EDITION

«Пассажирский дрон» CityAirbus начнут тестировать в середине 2019 года. Полеты над застроенными районами сейчас не планируются, так как концерн не имеет соответствующих разрешений. В Airbus прогнозируют, что разработка законодательных норм для использования беспилотных пассажирских аппаратов в ЕС продлится как минимум до 2025 года.

Разработка летающих такси стала настоящим глобальным трендом, в который включились и крупные технологические компании, и небольшие стартапы. Над подобными проектами уже активно работают Boeing, Uber, Bell, Rolls-Royce, Kitty Hawk (Google) и многие другие.

, , , , , , , ,
Беспилотное аэротакси Volocopter будет обслуживать пассажиров в аэропорту Франкфурта
Технологии

Беспилотное аэротакси Volocopter будет обслуживать пассажиров в аэропорту Франкфурта
Airbus презентовал персональное беспилотное аэротакси Vahana
Техника

Airbus презентовал персональное беспилотное аэротакси Vahana
Городские перевозки на воздушном такси Lilium стали реальностью
Техника

Городские перевозки на воздушном такси Lilium стали реальностью
Airbus разместит пассажирские модули для отдыха в багажных отсеках
Сообщество

Airbus разместит пассажирские модули для отдыха в багажных отсеках
eHang запустит первый в мире коммерческий сервис аэротакси
Техника

Китайская компания eHang запустит первый в мире коммерческий сервис аэротакси уже в этом году (видео)
Компании Alaka’i разработала экологически чистое аэротакси на водороде для 5 пассажиров
Техника

Alaka’i разработала экологически чистое аэротакси Skai на водороде для 5 пассажиров