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Немецкие ученые придумали способ как СО2 превратить в «чудо-материал» графен

18.04.2020
Немецкие ученые придумали способ как СО2 превратить в «чудо-материал» графен

Эмиссию двуокиси углерода недостаточно сократить. Человечеству нужно удалить из атмосферы уже попавшие туда излишки. И немецкие ученые придумали простой способ сделать это, попутно получая «чудо-материал» графен.

При всех своих преимуществах — сверхпроводимости, гибкости и прочности — графен обманчиво прост. По сути, это всего лишь двухмерный лист атомов углерода. Раньше его делали при помощи графита и липкой ленты, но в последние годы ученые нашли несколько других способов.

Немецкие ученые придумали способ как СО2 превратить в «чудо-материал» графен

Сейчас самым распространенным остается метод химического осаждения из паровой фазы: источник углерода, обычно метан, закачиваеют в камеру вместе с другими газами, а тонкая полоска материала служит одновременно и катализатором, и подложкой. В результате химической реакции образуется слой графена.

Технология, созданная учеными из Технологического института Карлсруэ работает примерно так же, но вместо метана используется СО2 и водород. В качестве катализатора и подложки выступают медь и палладий. Процесс происходит при атмосферном давлении и температуре около 1000 °C.

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Если соблюсти правильное соотношение меди и палладия, пишут ученые, процесс конверсии двуокиси углерода в графен происходит за один этап. В лаборатории они не только доказали работоспособность технологии, но и изготовили графен толщиной в несколько слоев. Следующий шаг — создание из него функциональных электронных компонентов.

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