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Немецкие специалисты создали уникальный строительный материал из дерева и металла

17.02.2020
Немецкие специалисты создали уникальный строительный материал из дерева и металла

Ученые одного из Фраунхоферских институтов Германии дополнили древесную пену для экологически чистого изоляционного материала металлом. Композит получился легким, невероятно прочным, и он проводит электричество.

Немецкие специалисты работают с древесной пеной с 2014 года. Оригинальная пена состоит из измельченного до состояния вязкости древесного порошка с добавлением газа, который придает материалу воздушную пористость.

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Такие панели можно изготавливать из отходов деревообрабатывающей промышленности и использовать для более экологически чистой изоляции домов, чем обычные пены из продуктов переработки нефти.

Немецкие специалисты создали уникальный строительный материал из дерева и металла

Металло-древесная пена — дальнейшее развитие идеи. Для ее создания команда Фрауке Бунцеля отлила металлическую «губку», к которой добавила пену из древесных волокон. В результате многократного механического погружения вязкая пена проникает во все поры, потом материал высушивают.

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Получившийся композитный материал обеспечивает, несмотря на свой легкий вес, тепловые и акустические свойства древесной пены, но с намного более высоким пределом прочности при изгибе, чем ее отдельные элементы. Кроме того, материал проводит электричество.

Параллельно с попытками коммерциализации изобретения разработчики занимаются улучшением процесса производства. Они надеются, что их продукт найдет применение в изоляционных панелях для автомобилей или промышленных зданий.

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