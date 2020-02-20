Немецкие инженеры создали механизм, который мгновенно, склеивает металл и пластик (видео)

Надежно и быстро соединить металл и пластик — не самая простая задача. Из-за разных свойств материалов традиционно их соединения добиваются использованием клея или клепок. Но оба метода имеют минусы. Клею требуется время на застывание, а клепки усложняют процесс и увеличивают число деталей.

Немецкие инженеры предлагают другой подход: универсальный пистолет, который легко интегрировать в существующие производственные процессы фабрик. Например, пистолет в руках робота может заменить аппарат для точечной сварки.

Разработанный механизм соединения ученые назвали HeatPressCool-Integrative process. Он не требует использования дополнительных соединительных материалов и элементов. Две детали разной структуры спрессовываются, а металл в точке соединения подвергается целевому индуктивному нагреву.

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СКЛЕЙКИ И МЕЛКОГО РЕМОНТА МЕТОДОМ ПЛАСТИКОВОЙ СВАРКИ

Это приводит к частичному плавлению термопластичного материала, который затем по мере затвердевания образует прочную связь с металлом.

Ученые рассказывают, что для увеличения адгезии используется специальная лазерная обработка поверхности металла. Благодаря этому пластик буквально проникает в структуру металла, затвердевая в нем на глубине сотни микрометров.

ЛАЗЕРНЫЕ «ШАРОВЫЕ МОЛНИИ» УСПЕШНО СПАЯЛИ СТЕКЛО И МЕТАЛЛ

Технологию можно применять в любом производстве, где требуется точное соединение металла и пластика.

источник: phys