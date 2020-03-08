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Немецкая SolteQ предлагает солнечную черепицу по цене обычной кровли

08.03.2020
Немецкая SolteQ предлагает солнечную черепицу по цене обычной кровли

Создание полноценной кровли, которая не только надежно выполняет свое основное назначение, но и способна стать украшением дома, производить электроэнергию и тепло, иметь срок службы не менее 50 лет и стоимость обычной крыши (в которую уже входит интегрированная солнечная электростанция)

Цель немецкой компании SolteQ и ее основателя Беркая Байера, который, как и Tesla, намерен трансформировать энергетику за счет солнечных крыш. Но в отличие от изделий американского конкурента, немецкий продукт может оказаться более эффективными и доступным.

«Сегодня относительно легко и недорого на 90% отказаться от ископаемого топлива. На мой взгляд есть два перспективных источника «зеленой» энергии: первый – солнечная энергия и второй – энергия ветра. Компания SolteQ специализируется на разработке и производстве экологически чистых энергетических продуктов, поэтому, в дополнение к инновационным решениям в области ветроэнергетики, мы разработали высокоэффективные солнечные крыши SolteQ, которые генерируют до 36% больше энергии, чем обычные солнечные электростанции, — говорит Байер.

Немецкая SolteQ предлагает солнечную черепицу по цене обычной кровли

Хотя солнечная черепица разработана уже давно, она не была готова к крупномасштабному серийному производству и продавалась только в ограниченных количествах. Благодаря нашему многолетнему опыту работы в промышленном секторе, мы разработали кровельное покрытие, которое на 100% соответствует строительным нормам Германии, а все панели поставляются с уже интегрированными в них системами безопасности».

По словам производителя, его солнечные крыши – очень простые в установке и обслуживании системы, а кровельщики могут работать с ними также, как и, например, с франкфуртской черепицей. Вместе с тем, высокие показатели продаж – не главная задача SolteQ. Компания говорит, что стремится внести свой вклад в чистоту планеты и превратить Германию в производителя №1 на мировом рынке энергогенерирующей кровли – продукта, за которым будущее.

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Компания акцентирует внимание на немецком качестве и хвастается тем, что в ее продукции не используются дешевые комплектующие из азиатских стран. Разнообразие доступных вариантов обеспечивается наличием черепицы, выполненной в различных цветах и стилях.

Немецкая SolteQ предлагает солнечную черепицу по цене обычной кровли

«Мы не предлагаем китайские демпинговые товары, мы предлагаем отличные продукты, максимальную выработку электроэнергии по разумной цене, которая доступна для каждого, кто может позволить себе новую крышу с установкой на ней солнечных батарей», — объясняет глава комании.

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SolteQ разработала комплексные решения для кровли домов. Это означает, что солнечными элементами оборудуются южные (солнечные) стороны крыш, а на северные (затененные) идет покрытие, которое не имеет встроенных фотоэлементов, но имеет полностью идентичный внешний вид. Кроме того, по словам производителя, кровля SolteQ генерирует не только электричество, но и тепловую энергию: в дополнение к фотоэлектрической системе вся площадь крыши используется как большой тепловой коллектор.

Компания надеется, что в будущем каждый дом сможет самостоятельно покрывать собственные энергетические потребности или, как минимум, большую их часть. А поскольку солнечная черепица SolteQ легко монтируется и имеет низкую цену, она обладает существенными преимуществами перед традиционными крышными фотоэлектрическими системами.

Заявленные технические характеристики кровельных модулей SolteQ Quad40 (премиальный сегмент): масса – 14 кг на 1 м2; материал фотоэлементов – монокристаллический кремний; размер модуля – 540х540 мм; производительность – от 173 до 208 Вт на 1 м2; эффективность фотоэлементов – 18,8 –19,8%; номинальное напряжение – 4,7 В; номинальный ток – 8,75 – 9,0 A; срок службы – более 40 лет; гарантия – 5 лет.

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Стоимость солнечной крыши SolteQ зависит от очень многих факторов (тип черепицы, угол наклона, площадь, тип крыши, дополнительные функции и т.д.) и рассчитывается индивидуально.

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