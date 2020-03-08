Немецкая SolteQ предлагает солнечную черепицу по цене обычной кровли

Создание полноценной кровли, которая не только надежно выполняет свое основное назначение, но и способна стать украшением дома, производить электроэнергию и тепло, иметь срок службы не менее 50 лет и стоимость обычной крыши (в которую уже входит интегрированная солнечная электростанция)

Цель немецкой компании SolteQ и ее основателя Беркая Байера, который, как и Tesla, намерен трансформировать энергетику за счет солнечных крыш. Но в отличие от изделий американского конкурента, немецкий продукт может оказаться более эффективными и доступным.

«Сегодня относительно легко и недорого на 90% отказаться от ископаемого топлива. На мой взгляд есть два перспективных источника «зеленой» энергии: первый – солнечная энергия и второй – энергия ветра. Компания SolteQ специализируется на разработке и производстве экологически чистых энергетических продуктов, поэтому, в дополнение к инновационным решениям в области ветроэнергетики, мы разработали высокоэффективные солнечные крыши SolteQ, которые генерируют до 36% больше энергии, чем обычные солнечные электростанции, — говорит Байер.

Хотя солнечная черепица разработана уже давно, она не была готова к крупномасштабному серийному производству и продавалась только в ограниченных количествах. Благодаря нашему многолетнему опыту работы в промышленном секторе, мы разработали кровельное покрытие, которое на 100% соответствует строительным нормам Германии, а все панели поставляются с уже интегрированными в них системами безопасности».

По словам производителя, его солнечные крыши – очень простые в установке и обслуживании системы, а кровельщики могут работать с ними также, как и, например, с франкфуртской черепицей. Вместе с тем, высокие показатели продаж – не главная задача SolteQ. Компания говорит, что стремится внести свой вклад в чистоту планеты и превратить Германию в производителя №1 на мировом рынке энергогенерирующей кровли – продукта, за которым будущее.

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Компания акцентирует внимание на немецком качестве и хвастается тем, что в ее продукции не используются дешевые комплектующие из азиатских стран. Разнообразие доступных вариантов обеспечивается наличием черепицы, выполненной в различных цветах и стилях.

«Мы не предлагаем китайские демпинговые товары, мы предлагаем отличные продукты, максимальную выработку электроэнергии по разумной цене, которая доступна для каждого, кто может позволить себе новую крышу с установкой на ней солнечных батарей», — объясняет глава комании.

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SolteQ разработала комплексные решения для кровли домов. Это означает, что солнечными элементами оборудуются южные (солнечные) стороны крыш, а на северные (затененные) идет покрытие, которое не имеет встроенных фотоэлементов, но имеет полностью идентичный внешний вид. Кроме того, по словам производителя, кровля SolteQ генерирует не только электричество, но и тепловую энергию: в дополнение к фотоэлектрической системе вся площадь крыши используется как большой тепловой коллектор.

Компания надеется, что в будущем каждый дом сможет самостоятельно покрывать собственные энергетические потребности или, как минимум, большую их часть. А поскольку солнечная черепица SolteQ легко монтируется и имеет низкую цену, она обладает существенными преимуществами перед традиционными крышными фотоэлектрическими системами.

Заявленные технические характеристики кровельных модулей SolteQ Quad40 (премиальный сегмент): масса – 14 кг на 1 м2; материал фотоэлементов – монокристаллический кремний; размер модуля – 540х540 мм; производительность – от 173 до 208 Вт на 1 м2; эффективность фотоэлементов – 18,8 –19,8%; номинальное напряжение – 4,7 В; номинальный ток – 8,75 – 9,0 A; срок службы – более 40 лет; гарантия – 5 лет.

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Стоимость солнечной крыши SolteQ зависит от очень многих факторов (тип черепицы, угол наклона, площадь, тип крыши, дополнительные функции и т.д.) и рассчитывается индивидуально.