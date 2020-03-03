Немецкая компания поставляет своим клиентам неограниченное количество электроэнергии за 19,90 евро

Кристоф Остерман из Германии основал энергетическую компанию Sonnen, клиенты которой платят ежемесячный взнос максимум 19,90 евро за неограниченное количество электроэнергии. «Financial Times» уже назвала Sonnen одной из наиболее быстро растущих компаний в мире.

Поскольку каждый пользователь может производить и накапливать электроэнергию, компания продает по всей стране домашние системы аккумулирования энергии и получает от покупателей гарантию доступа к ним.

С помощью программного обеспечения все аккумуляторные батареи объединены в сеть с ветровыми, солнечными и электростанциями, работающими на биомассе. В результате создается большая сеть, состоящая из производителей и потребителей электроэнергии, а также тех людей, которые делают и то и другое. Кристоф Остерман называет это «электросообществом Германии» и стремится сделать Sonnen «энергетической компанией будущего».

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Для любого немецкого потребителя модель, предложенная Остерманом, звучит очень заманчиво. Однако она является проблемой для энергетических гигантов – компаний Eon и RWE, которые полагаются на электроэнергию из ядерного и ископаемых видов топлива. Доля атомной электроэнергии в общем объеме производства Германии составляла 13,1%, ископаемого топлива – 52,2%. Но продолжает расти доля электроэнергии из ВИЭ – в прошлом году она достигла 29,5%.

Остерман один из тех, кто хочет ускорить переход на возобновляемые источники энергии: «сделать его быстрее, чем могут крупные поставщики электроэнергии». Компания продала уже около 15 000 систем хранения электроэнергии. Это хороший результат, учитывая то, что она была основана «пятью людьми в гараже». Сейчас компания насчитывает уже более 300 сотрудников по всему миру. Ежегодно ее оборот возрастает вдвое.

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Анализ исследовательской фирмы EUPD показывает, что в компании Sonnen есть большой потенциал стать лидером рынка в Германии, США и Австралии. С помощью своих систем хранения электроэнергии компания намерена компенсировать слабые стороны возобновляемых источников энергии – в частности, их нестабильность.

Система хранения электроэнергии компании Sonnen предназначена для массового потребления. Электроэнергия, полученная из таких систем, может поставляться и в сторонние электросети, что делает их более гибкими. Поскольку объем электроэнергии из ВИЭ растет, наступает самое подходящее время для вступления в игру крупных энергетических компаний.

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«Мы разрушаем их бизнес-модель, потому что у нас лучшие альтернативы. Однако, даже энергетические гиганты не смогут остаться в стороне такой системы или остановить ее. Уже сейчас видно, что они пытаются учиться у нас», — говорит Остерман.