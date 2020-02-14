Немцы зарабатывают миллиарды на переработке мусора, получают из него энергию для отопления (видео)

Германия использует уникальную систему сортировки отходов и является лидером Европы по переработке мусора. Один среднестатистический житель Германии производит 618 килограммов мусора в год.

Однако 64% всех мусорных отходов в этой стране перерабатывается или утилизируется. Сортировка отходов начинается еще в частных домах. Каждое немецкое жилище снабжено менее чем 3-мя разными контейнерами для мусора.

Граждане Германии обязаны распределять свой домашний мусор на макулатуру, стеклянные отходы, органические отходы (биомассу), металлы и пластмассы. Стекло, которое идет на утилизацию, сортируется самими жителями по цветам. В тоже время, за рециклинг пластиковых и стеклянных упаковок ответственны производители. Средства на это заложены в стоимость их продуктов.

В ФИНЛЯНДИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ 99 % СВОИХ ОТХОДОВ. КАК ИМ ЭТО УДАЕТСЯ?

В Германии ежегодно перерабатывается сырье стоимостью в полтриллиона евро!

При сжигании мусора выделяется энергия, которую часто применяют для отопления помещений и систем горячего водоснабжения. Согласно статистике, 14% сырья немецкая промышленность получает именно из отходов.

Раз в 3 месяца немецкие коммунальные службы собирают также крупногабаритный мусор, например, мебель или бытовую технику. За несоблюдение правил сортировки мусора, немец может получить штраф или его могут прекратить обслуживать.

В ШВЕЦИИ ЗАКОНЧИЛСЯ МУСОР! ВЛАСТИ ВЫНУЖДЕНЫ ВВОЗИТЬ ОТХОДЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ИЗ ДРУГИХ СТРАН

Суммарный оборот всех компаний, занимающихся в одной только Германии сбором мусора, составляет сейчас порядка 50 миллиардов евро в год. Поэтому некоторые эксперты убеждены, что уже в скором времени «зеленая экономика» будет играть на немецком рынке более важную роль, чем сегодня – автомобилестроение.