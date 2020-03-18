Негласные цели и задачи, которые решил Китай за счёт борьбы с коронавирусом

Размышляю о негласных целях и задачах, которые решил Китай за счёт борьбы с коронавирусом.

Возрастная статистика смертности от коронавируса:

Младенческая смертность- 0%

Дети до 3 лет — доли процента

До 20 лет — менее процента

До 40 лет — 1.5%

От 40 до 60 лет — 2-3%

От 60 до 70 лет — 3.5-5%

От 75 до 80 лет — 7-8%

80 и выше — 15%

Анализ этих цифр говорит, что в большей своей массе умирают пожилые люди,дающие в 1,5 миллиардной стране огромную нагрузку на бюджет.

Какие ещё дела, невозможные ранее, китайцы осуществляют, воспользовавшись эпидемией.

1) Выгнали иностранцев учителей-нелегалов. И представителей подобных профессий. Засидевшиеся экспаты эвакуировались первыми.

2) Пересчитали население по местам фактического проживания.Причём, «нелегалов» сдавали свои же соседи.

3) Провели перепись всех иностранцев.

4) Обанкротились и ушли с горизонта слабые и мелкие предприятия.

5) Отработали алгоритмы массового и быстрого блокирования всей страны.

6) Показали всему миру, на что способен Китай. Посадить на полный карантин 1.5 миллиарда человек, надеть на всех маски — это мощно, также как и построить мега больницу за неделю.

7) Разом всю страну научили правилам гигиены.

8) Протолкнули закон, запрещающий употреблять диких животных в пищу.

9) Подготовились к биологической и бактериологической войнам по-настоящему, провели суперучения по гражданской обороне.

В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ ТРАМП ОСВОБОДИЛ ГРАЖДАН США ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ НА 3 МЕСЯЦА

10) Показали всему миру, насколько ему необходим современный Китай. Многие заводы и компании по всему миру приостановили свою работу, так как возникли перебои с поставками из Китая.

11) В полиции и службах реагирования ввели массовое применение дронов.

12) Отработано создание массовых тепловизорных систем с автоматическим вычислением заданных аномалий. Произведен апгрейд алгоритмов работы видеокамер с учётом ношения людьми масок, сейчас походка человека важнейший фактор в распознавании личности.

13) Массово и оперативно создаются системы автоматической доставки товаров, а также дистанционной дезинфекции.

14) Отработана система электронного концлагеря. Создали систему легкого и непринуждённого вычисления всех соцсвязей нужного индивидуума: кто с ним контактирует, с кем ехал в вагоне, куда ходил, кого встречал.

15) Под благовидным предлогом создана структура вычисления соцсвязей. А протестировали её сами граждане, когда сами же радостно писали, задавая вопросы в приложении о здоровье — в каком вагоне ехали, с кем встречались и не было ли среди них заражённых.

16) Сформировали у китайцев мнение,что вирус им подкинули из-за границы. До этого даже торговые войны не изменили их отношение к «блистающему граду на холме»- благословенному Западу.На днях вся страна весьма бурно обсуждала, что вирус искусственный и кто-то должен ответить.

17) Произошло сплочение народа. Укреплена вера китайцев в партию и страну.

18) Опять же про электронный концлагерь.

Массовый переход на использование цифровых денег для оплаты посредством китайских платежных систем WeChat pay и Alipay, ввиду отказа банками и предприятиями общепита приёма»грязных»

(буквально) наличных денег.

УКРАИНКА ОПИСАЛА, КАК ВЕЛИ СЕБЯ КИТАЙЦЫ В УХАНЕ С НАЧАЛА ВСПЫШКИ КОРОНАВИРУСА

19) После сильного падения акций ведущих китайских компаний, большинство которых принадлежали европейским и американским финансовым корпорациям, в течении нескольких минут эти акции были скуплены одновременно на всех ведущих мировых биржах по указанию партии и правительства крупными китайскими компаниями. Таким образом, практически вся прибыль от этих предприятий теперь будет оставаться в Китае.

Как говорили 2000 лет назад в Древнем Риме : Cui prodest? Cui bono?[куи продэст, куй боно].Кстати,звучит очень по-китайски.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО ?

P.S.Это одна из экспресс- версий. У меня есть ещё несколько весьма интересных…

источник: Mark Ginzburg