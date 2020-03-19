Недорогая надувная мини — лодка GoBoat с твердым дном для рыбалки и прогулок (видео)

Разнообразить отдых за городом можно благодаря использованию малых плавательных средств. Но стать счастливым обладателем лодки, катера или скутера доступно не каждому. Стоит такой водный транспорт не дешево, кроме того, требует оформления специальных документов, помещения для хранения и расходов на обслуживание.

Американец Дейв Йонс придумал недорогую компактную лодку GoBoat, для управления которой не нужно получать права и разрешения, а хранить ее можно дома или в багажнике автомобиля.

GoBoat представляет собой круглое надувное судно диаметром 112 см и массой около 7 кг с твердым днищем, рассчитанное на одного человека. Оно вполне подойдет для рыбалки, речных прогулок по небольшой заводи, да и просто для водных развлечений.

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Внутри лодки находится поперечный блок, на котором закреплено небольшое, но комфортное сиденье и руль, позволяющий управлять судном одной рукой. Под блоком предусмотрен отсек для хранения рыболовных снастей и прочих необходимых мелочей.

Лодка продается в разобранном виде и предлагается в черном, белом, желтом и других цветах. Ее сборка не занимает много времени и не требует специальных инструментов, а идущий в комплекте насос надувает судно буквально за две минуты.

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GoBoat можно спускать на воду с берега, причала или с более крупного судна. Для скоростных плаваний лодку придется оснастить мотором, который приобретается отдельно.

Стоимость мини — лодки от $ 299.

источник: thegoboat