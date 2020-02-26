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Насадка-насос на дрель поможет полить участок или перекачать воду

26.02.2020
Насадка-насос на дрель поможет полить участок или перекачать воду

Сегодня дрель может заменить целый ряд инструментов, а в некоторых случаях и оборудование. С помощью специальных переходников и насадок они приобретают новые способности, становясь просто незаменимыми в арсенале домашнего мастера.

Полезное изобретение от компании Clarke, которое оценят дачники — насадка-насос с электроприводом, позволяющая с помощью дрели перекачивать воду, жидкие удобрения, а также поливать участок.

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Компактное изделие размером 7,8 × 10,7 см и массой 330 г работает с любой дрелью или шуруповертом мощностью от 1500 Вт, включая аккумуляторные модели. Правда, некоторые пользователи, успевшие опробовать эту насадку, советуют использовать электрические дрели мощностью от 2000 об./мин.

Корпус насадки-насоса изготовлен из прочного пластика, все внутренние детали выполнены из нержавеющей стали. Внешне устройство похоже на своеобразный разветвитель с двумя выходами, к которым подключают входящий и выходящий шланги. Диаметр входного патрубка насадки 15,8 мм, выходного — 21 мм.

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В зависимости от мощности присоединенного к насадке прибора, в минуту можно перекачать от 25 до 60 л жидкости.

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