NASA предлагает принять участие в разработке будущего вездехода для исследований Венеры, приз $15 000

NASA ищет разработчиков жизненно важного элемента вездехода, который смог бы исследовать двойника Земли, Венеру. Компонент позволил бы роверу безопасно исследовать поверхность, и должен быть способен выдержать невероятно враждебную среду.

Венера часто описывается как близнец Земли, в основном из-за ее схожего размера, состава и массы относительно нашей голубой планеты. Наша соседняя планета имеет среднюю температуру поверхности 462 ° C (864 ° F) и, благодаря своей сверхплотной атмосфере, поверхностное давление в 90 раз больше, чем у Земли. Имея это в виду, неудивительно, что ученые относительно мало знают о Венере. Даже самые сложные исследователи-роботы не могли долго пребывать на Венере.

Российское космическое агентство уже отправляло посадочный аппарат Vega 2 на Венеру, который приземлился в 1985 году. Девять зондов советской эпохи «привенерились» на поверхность нашего адского двоюродного брата, но самые выносливые из этих исследователей пережили только 127 минут атмосферы Венеры до того как погибнуть.

Чтобы по-настоящему исследовать этот мир, понадобится мобильный «венераход» большей продолжительности. Это может быть Automaton Rover для экстремальных сред (AREE). Чтобы добиться успеха, AREE должна иметь возможность пересекать поверхность Венеры при проведении научных наблюдений и суметь выдержать дольше пары часов.

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«Земля и Венера — это, в основном, планеты-сестры, но Венера в какой-то момент стала негостеприимной для жизни, как мы ее знаем», — говорит Джонатан Саудер, старший инженер по мехатронике в JPL и главный исследователь концепции AREE. «Поднявшись с земли и исследуя Венеру, мы можем понять, что заставило Землю и Венеру разойтись совершенно разными путями, и сможем исследовать чужой мир».

В надежде продлить срок службы потенциального ровера до месяцев, а не часов, агентство предложило отойти от электронных систем, которые быстро выходят из строя при экстремальных температурах около 120 ° C (250 ° F), и перейти к, возможно, более примитивному «автомату».

Всех желающих приглашают разработать одну конкретную часть этой сложной головоломки — новый датчик избегания, способный обнаруживать препятствия, такие как камни, трещины, неровный рельеф и множество других опасностей.

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Такая система является стандартной платой за проезд марсоходов по относительно идиллической местности Марса. Конечно, инженерам, которые проектировали эти системы, было позволено положиться на прекрасную, традиционную электронику.

NASA предлагает приз в размере 15 000 долларов США за датчик, который займет первое место в конкурсе, 10 000 долларов США за второй и 5000 долларов США за третий.

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«Это прекрасная возможность для общественности разработать компонент, который в один прекрасный день может оказаться на другом небесном теле», — комментирует Район Стюарт, координатор соревнований Лаборатории турниров НАСА в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне. «НАСА признает, что хорошие идеи могут прийти откуда угодно и что призовые конкурсы — отличный способ привлечь изобретателей и сделать исследование космоса возможным для всех».

источник: nasa