NASA утвердило окончательный концепт первого полностью электрического самолета Maxwell X-57 (видео)

Главная цель разработки электрического самолета – заложить основу для создания стандартов сертификации будущих электролетов, когда они появятся на рынке.

Прототипом Х-57 стал четырехместный итальянский легкий самолет Tecnam P2006T c двумя поршневыми двигателями Rotax 912S3. Вместо них на Х-57 будут установлены 12 электрических двигателей с отдельными пропеллерами и два больших винта на концах крыльев.

В НАСА сообщают: благодаря такой конфигурации, уменьшится сопротивление воздуха в полете и возрастет эффективность аппарата. Взлет и посадку будут обеспечивать 12 небольших электродвигателей (по 6 на каждом крыле). После набора нужной высоты запускаются два больших винта, а лопасти «маленьких» убираются в специальные гондолы, чтобы снизить сопротивление. При посадке «маленькие» двигатели вновь активируются.

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Ожидается, что полностью готовый Х-57 сможет повысить эффективность полета на 500 % при полете на высокой скорости, при этом не засоряя окружающую атмосферу вредными выбросами и сильным шумом.

источник: nasa