Напечатанный на 3D-принтере полимерный материал с решетчатой структурой защитит от пуль

Ученые Университета Райса (Rice University) разработали полимерный материал с решетчатой структурой, обладающий уникальной, соизмеримой с твердостью алмаза, позволяет использовать его в качестве защиты от пуль.

Его основой является материал тубулан, разработанный 1993 году и представляющий сложную структуру из связанных между собой нанотрубок. Тубулан отличался невероятной прочностью, но до сих пор не было технологии его производства в промышленных масштабах. С появлением и развитием трехмерной печати ситуация изменилась.

Инженеры Университета Райса использовали теоретические наработки по тубулану для моделирования различных видов блоков, а затем и создания их 3D-печатных версий.

Для проверки прочности были изготовлены два куба из одного и того же материала, только один из них был изготовлен методом литья, а второй – напечатан на 3D-принтере, после чего их обстреляли пулями, летящими со скоростью 5,8 км/сек. В результате 3D-куб оказался в 10 раз более эффективным при поглощении удара – пуля застряла уже во втором его слое.

Не меньшую эффективность напечатанный куб продемонстрировал под воздействием пресса: вместо того, чтобы растрескаться, он постепенно деформировался, словно поглощая давление.

РАЗРАБОТАНА УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 3D-ПЕЧАТИ ЛЮБЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЗ СТЕКЛА

По словам одного из авторов исследования Саид Мохаммада Сайади, новый материал найдет применение в области гражданского строительства, в аэрокосмической промышленности, добыче нефти и газа.

источник: newatlas