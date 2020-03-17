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Напечатан первый прототип жилья для Марса из «марсианского полимера»

17.03.2020
Напечатан первый прототип жилья на Марсе из марсианского полимера

Архитектурно-технологическая компания AI SpaceFactory закончила строительство MARSHA, прототипа жилья на поверхности Марса по заказу НАСА.

3D-печатное убежище — это один из пяти финалистов международного конкурса по разработке и строительству жилья для команды из четырех астронавтов, которые должны отправиться на Марс.

Компания разработала собственный строительный материал — «марсианский полимер», который можно изготовить из того, что находится или растет на планете.

Напечатан первый прототип жилья на Марсе из марсианского полимера

AI SpaceFactory надеется получить главный приз в конкурсе и создать прототип жилья в масштабе 1:3.

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Прототип нужно будет напечатать в присутствии жюри в университете Брадли (Иллинойс, США).

Напечатан первый прототип жилья на Марсе из марсианского полимера

За пять недель компания перешла от базовых тестов к печати широкоформатной плиты, одобренной НАСА. Четыре недели спустя команда успешно, всего за сутки, напечатала высокий цилиндр, способный вместить 4,5 тыс. л воды.

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В компании говорят, что MARHSA — это настоящий вариант того, каким может быть жилье на Марсе. Не еще один купол или наполовину закопанная в почву конструкция, а хорошо вентилируемая, многоуровневая среда с нормальным освещением.

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