Напечатан первый прототип жилья для Марса из «марсианского полимера»

Архитектурно-технологическая компания AI SpaceFactory закончила строительство MARSHA, прототипа жилья на поверхности Марса по заказу НАСА.

3D-печатное убежище — это один из пяти финалистов международного конкурса по разработке и строительству жилья для команды из четырех астронавтов, которые должны отправиться на Марс.

Компания разработала собственный строительный материал — «марсианский полимер», который можно изготовить из того, что находится или растет на планете.

AI SpaceFactory надеется получить главный приз в конкурсе и создать прототип жилья в масштабе 1:3.

ИЛОН МАСК ПОКАЗАЛ ИЗОБРАЖЕНИЯ МАРСИАНСКОЙ БАЗЫ MARS BASE ALPHA

Прототип нужно будет напечатать в присутствии жюри в университете Брадли (Иллинойс, США).

За пять недель компания перешла от базовых тестов к печати широкоформатной плиты, одобренной НАСА. Четыре недели спустя команда успешно, всего за сутки, напечатала высокий цилиндр, способный вместить 4,5 тыс. л воды.

МАРСИАНСКИЙ КОРАБЛЬ STARSHIP БУДЕТ ДОСТИГАТЬ 120 М В ВЫСОТУ И СМОЖЕТ ВМЕЩАТЬ 100 ЧЕЛОВЕК

В компании говорят, что MARHSA — это настоящий вариант того, каким может быть жилье на Марсе. Не еще один купол или наполовину закопанная в почву конструкция, а хорошо вентилируемая, многоуровневая среда с нормальным освещением.