Нанопроволочный аккумулятор, на основе золота, способен работать и после 200 тыс. циклов зарядки

В народе говорят: «Удача – это когда подготовка встречается с возможностью». Именно случай помог студентке Миа Ле Тай из Калифорнийского университета создать аккумулятор на основе золота и оксида магния.

В течение месяца он смог пережить больше 200 тысяч циклов перезарядки не показав, при этом, признаков разрушения.

Современные батареи почти исключительно используют литий, со временем он разъедает — батареи не в состоянии удерживать заряд.

Хотя эта проблема не влияет на смартфоны, которые обычно обновляются каждые два года, но это является серьёзной проблемой для ноутбуков и планшетов, которые обычно используются в течение более длительных периодов времени.

Экспериментируя в лаборатории с различными материалами, Майя Ле Тай нанесла на золотой нанопровод диоксид магния и все это покрыла гелем из электролитов.

ХАРЬКОВСКИЙ ИНЖЕНЕР СОЗДАЛ БАТАРЕЮ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ПРЕВОСХОДЯЩУЮ АККУМУЛЯТОРЫ TESLA

«Мы начали цикл устройства, а затем поняли, что они не собираются умирать», — сказал Реджинальд Пеннер, ведущий автор исследования.

После первого этапа тестов ученые поняли, что новые нанопроволочные аккумуляторы способны и после 200.000 циклов зарядки продолжать работать. Это стало новым рекордом, который позволит в будущем использовать новую разработку во всех сферах, где применяются батарейки и аккумуляторы.

«Это исследование доказывает , что на основе нанопроволоки электрод батареи может иметь длительный срок службы , и что мы можем сделать эти виды батарей в реальности», говорит Пеннер.

СОЗДАНЫ ДЕШЕВЫЕ И ЭКОЛОГИЧНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ НА ОСНОВЕ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ

Лаборатория теперь будет работать над созданием полностью функционирующей батареи, на основе этой технологии, и будет стремиться понять больше о том, как и почему работает эта технология.