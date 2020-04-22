Нанопленка превратит тепло работающих устройств в электричество

Утечки тепла от работающей электроники являются серьезной проблемой. Ученые Калифорнийского университета в Беркли разработали пленку, которая после нанесения на работающие устройства и механизмы будет захватывать и утилизировать отработанное тепло.

Многие ныне действующие системы такого типа работают по термоэлектрическому принципу, вырабатывая электричество за счет разности температур между двумя сторонами материла. Это хорошо, когда речь идет об устройствах типа JikoPower, аккумулирующих тепло от разогретого кухонного инвентаря и превращающих его в электричество для зарядки мобильных телефонов. Однако JikoPower не эффективен при меньших разницах температур.

Команда из Беркли стремится создать устройство, использующее низкокачественное отработанное тепло с температурой ниже 100 °С. Созданная ими пленка работает по принципу пироэлектрического преобразования энергии при значительно меньших температурах, что позволяет эффективно использовать ее в электронных устройствах.

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Ученые создали прототипы устройств, создающих тепловые и электрические поля, с которыми взаимодействовали пленки толщиной от 50 до 100 нанометров. Во время опытов удалось достичь плотности энергии 1,06 Дж/куб. см, плотности мощности 526 Вт/куб. см и эффективности Карно (когда термодинамическая система выполняет механическую работу за счет теплообмена) – 19 %.

По мнению ученых, все это говорит о перспективности новой технологии.