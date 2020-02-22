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Накопители электроэнергии для дома VOLTS составят конкуренцию Tesla Powerwall

22.02.2020
Накопители электроэнергии для дома VOLTS составят конкуренцию Tesla Powerwall

Российский предприниматель Александр Кияница запустил стартап по производству накопителей электроэнергии VOLTS и добился впечатляющих результатов.

Эта история началась в 2017 году: Александр Кияница окончил электромеханический факультет Санкт-Петербургского политехнического университета и работал в электроэнергетической компании. Наблюдая современные технологические тренды и тенденции развития электроэнергетики, которые ведут к отказу от проводов, накоплению электроэнергии и энергосбережению, Александр решил начать собственное дело и создать портативный накопитель электроэнергии, своеобразную портативную зарядку, только не для мелкой техники, а для целого дома. Так появилась идея накопителя электроэнергии VOLTS.

Идея заключалась в возможности накапливать электроэнергию от сети, солнечных батарей или ветрогенератора, что позволяет сэкономить домовладельцам львиную часть бюджета на технические нужды.

В первую очередь Александр с командой разработал прототип накопителя. Предприниматели привлекли IT-специалистов, которые помогли создать для накопителя простую и понятную систему контроля, и запустили собственное производство в Санкт-Петербурге.

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Сегодня производство накопителей набирает обороты: продано уже около 50 систем, которые приобретают домовладельцы и собственники малого бизнеса (кофейни, магазинчики и т.д.).

VOLTS успешно был представлен на конференции технологичных стартапов в Хельсинки Slush, где проектом заинтересовались европейские инвесторы, а также было оформлено более 100 заявок на предзаказ накопительной системы.

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