Найден дешевый способ получения водорода из морской воды и энергии солнца

Исследователи из Стэнфордского университета доказали жизнеспособность технологии создания топлива с помощью солнечной энергии и соленой воды, которую они брали прямо из залива Сан-Франциско.

В отличие от других решений, которые основаны на использовании очищенной воды, возможность генерации водорода из морской воды предлагает гораздо больший потенциал, учитывая огромные ресурсы океана.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «National Academy of Sciences». О прорывной технологии ученые рассказали в статье под названием «Высоко устойчивое расщепление морской воды на водород и кислород за счет солнечной энергии».

В БЕЛЬГИИ ИЗОБРЕЛИ СОЛНЕЧНУЮ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ОБОГРЕВА ДОМОВ И ВЫРАБОТКИ ВОДОРОДА

Расщепление воды на водород и кислород с помощью электричества, называемое электролизом, является простой и давно известной концепцией: источник питания подключается к двум электродам, помещенным в воду, когда питание включается, газообразный водород вырабатывается на отрицательном конце (катоде), а кислород – на положительном (аноде).

В большинстве случаев соль в морской воде быстро разъедает электроды. Благодаря использованию отрицательно заряженных слоев на аноде разработчикам удалось создать условия для отталкивания хлорида и развития относительно высокой коррозионной стойкости. Они обнаружили, что электролизер может «работать при низких напряжениях и больших токах и эксплуатироваться более 1000 часов».

TOYOTA ВЫПУСТИЛА ПЕРВЫЙ В МИРЕ АВТОМОБИЛЬ С ВОДОРОДНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Новый метод предвещает огромные перспективы для выработки достаточного для глобальной энергетики количества водородного топлива из возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия. Для подтверждения жизнеспособности своей идеи ученые создали рабочий прототип устройства, которое, по их словам, производители смогут масштабировать и запустить в массовое производство.