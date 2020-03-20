Найден дешевый способ получения водорода из воды

Водород по-прежнему остается маргинальным источником альтернативной энергии. Его используют в ограниченных областях, в популярности он многократно уступает литий-ионным аккумуляторам. Но все может измениться, потому что ученые Хьюстонского университета нашли дешевый способ получения водорода.

Команда исследователей отчиталась, что нашла универсальный катализатор, позволяющий получать водород из воды. Дешевый и подходящий для масштабного промышленного получения водорода катализатор получили из железа и фосфида никеля. Ученые объясняют, что обычно для получения водорода нужно два катализатора. Один, чтобы начать реакцию отделения водорода, а второй, чтобы запустить выделение кислорода.

Катализатор, который получили специалисты из Хьюстона, выполняет сразу две эти функции. При этом он является очень доступным и недорогим.

Исследователи рассказывают, что сегодня водород нельзя рассматривать в качестве источника чистой энергии. Дело в том, что для его производства в промышленных масштабах используются не самые чистые методы. Например, с помощью паровой конверсии метана или газификации угля. Эти методы сопровождаются значительными выбросами парниковых газов.

TOYOTA СОЗДАЛА ГЕНЕРАТОР НА ВОДОРОДНОМ ТОПЛИВЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

Получение водорода из воды считается по-настоящему чистым, но сегодня для этого требуются дорогие катализаторы — элементы платиновой группы. Они закрывают путь к коммерческому применению этого метода. Открытие ученых из Хьюстона может поменять ситуацию. Они говорят, что сейчас находятся в процессе коммерциализации своей технологии, а тесты прошли успешно.

У хьюстонских ученых есть конкуренты, которые заявляют, что могут получать водород и вовсе без катализаторов. Исследовательская лаборатория армии США готова запатентовать новую разработку — стабильный наногальванический порошок на основе алюминия, который в сочетании с водой или другой жидкостью выделяет водород без катализатора.

ВОДОРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ RASA, ЗАПАС ХОДА 482 КМ — РАСХОД 1,5 КГ ВОДОРОДА

Рынку же не важно, какой из методов победит, лишь бы доступный водород появился скорее. Потребители для него уже есть. Несмотря, на то, что электробатареи популярнее, Hyundai и Audi подписали соглашение, по которому они будут совместно развивать водородные технологии.

источник: dailytechinfo