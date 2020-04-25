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Наиболее распространённые ошибки при ремонте ванной комнаты и санузла

25.04.2020
Наиболее распространённые ошибки при ремонте ванной комнаты и санузла

Ремонт в ванной комнате и санузле — одна из самых сложных задач. У этих помещений много очень важных функций, нужно проводить коммуникации и устанавливать сантехнику.

Ошибка первая — купить сантехнику «на глазок»

Без предварительных замеров сантехнику покупать нельзя! Иначе может оказаться, что у сидящего на унитазе человека колени просто упираются в стену. А раковина не помещается буквально на полсантиметра. Замеры специалисты советуют проводить уже после окончания чистовой отделки, ведь слой плиточного клея и сама плитка — это всё те же важные для небольшой ванной и крохотного санузла миллиметры толщины.

Ошибка вторая — сделать слишком маленький уклон труб

Если вы решили перенести унитаз подальше от стояка канализации, нужно будет сделать уклон труб не меньше 3 сантиметров на погонный метр. И чем дальше стоит сантехника от стояка, тем большим должен быть уклон. Этого же правила следует придерживаться при обустройстве душевой кабины. Если уклон небольшой, вода может скапливаться, плохо сходить, в ванной комнате появится неприятный запах.

Наиболее распространённые ошибки при ремонте ванной комнаты и санузла

Ошибка третья — не рассчитать высоту установки сантехники

Например, для подвесного унитаза стандартная высота — 41 сантиметр. Для раковины — 85 сантиметров. Если владельцы высокого роста, можно немного увеличить эти показатели. В любом случае высота монтажа замеряется уже после окончания работ с полом — стяжка и проходящие внизу трубы существенно поднимут его.

Ошибка четвёртая — не провести опрессовку

Это испытание системы водоснабжения позволит вам убедиться, что даже при высоком давлении трубы и соединения выдержат и вы не зальёте соседей. Поэтому не экономьте и после завершения монтажа проведите опрессовку с использованием специального насоса. Советуем вызвать с этой целью сантехника, профессионала.

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Ошибка пятая — полностью замуровать стояк с коммуникациями

Да, трубы хочется скрыть, спрятать, чтобы не портили интерьер. Но не стоит полностью замуровывать их за капитальной отделкой. Обязательно оставьте возможность легко и без особых потерь добраться до стояка и отремонтировать его при необходимости. И не забудьте о лючке под ванной, если вы её заложили плиткой. Там есть сифон, за которым нужно присматривать!

Наиболее распространённые ошибки при ремонте ванной комнаты и санузла

Ошибка шестая — перенеси дверь в санузел и ванную в жилую комнату

Иногда владельцы решают увеличить площадь ванной или санузла за счёт коридора, а дверь сделать в жилую комнату. Да, такая перепланировка имеет право на существование, но только если в квартире или доме минимум два санузла и ванных комнаты! К главной, хозяйской спальне, например, может примыкать своя собственная ванная. А вот если санузел единственный, то всем гостям в таком случае придётся проходить через жилую комнату. Точно будет неудобно.

Ошибка седьмая — установить полностью герметичную дверь

В санузле должна быть естественная вентиляция. Скорее всего, у вас нет в туалете и ванной комнате окна для проветривания. Поэтому нужно оставить щель под дверью, чтобы во влажном помещении не скапливался конденсат, который может привести к появлению плесени. Или установить дверь с вентиляционными отверстиями, решёткой.

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Ошибка восьмая — не установить полотенцесушитель

Это важный прибор, который отапливает ванную комнату, помогает бороться с сыростью и плесенью. Если полотенцесушитель у вас водяной, обязательно перед покупкой нового сделайте замеры между точками входа и выхода воды, чтобы точно попасть в эти размеры. Можно выбрать электрический полотенцесушитель, которым можно будет пользоваться и после окончания отопительного сезона.

Ошибка девятая — неправильно установить бойлер

Да, накопительные электрические водонагреватели занимают немало места. И весят много вместе с водой. Для бойлера нужно выбрать стену и крепления, которые точно выдержат такую нагрузку. Нельзя прятать бойлер в вентиляционный короб! Лучше обустроить специальный шкаф, в отличие от газовой колонки электрический водонагреватель позволяется скрывать за дверцами.

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