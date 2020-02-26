Надежный ручной нож Axxis легко превращается в полноразмерный топор

Надежный ручной нож — необходимый инструмент для любого туриста, но часто бывают случаи, когда требуется немного больше. Bone Daddy Blade WerX разработал многофункциональный инструмент, который выполняет задачи как ножа, но также может быть прикреплен к рукоятке, чтобы стать тяжелым топором, если того потребует ситуация.

Как и большинство снаряжения, инструмент Axxis был спроектирован так, чтобы позволить туристам снизить вес своих рюкзаков, когда они направляются в поход. Инструмент выполнен из нитрида титана и имеет лезвия по трем краям, с отверстиями, встроенными в раму, так что его можно захватывать 10 различными способами.

Это позволяет использовать Axxis в качестве ножа или ручного топора, например, для приготовления еды или разжигания костра. Но если это потребуется для более сложных задач, 3-метровый паракорд может быть пропущен через указанные отверстия, чтобы закрепить Axxis на небольшой ветке, чтобы превратить его в полноразмерный топор.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОПОР ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ЕЩЕ 20 ИНСТРУМЕНТОВ

Без ручки Axxis весит 403 г, а длина лезвия составляет 13,5 см. В комплекте с паракордом находится карабин для облегчения транспортировки и защитная оболочка для более безопасной переноски.

источник: newatlas