Началась разработка карьерного «монстра» самосвала с водородным и электрическим двигателем

Anglo American и Williams Advanced Engineering (WAE) объединили свои усилия для разработки крупнейшего в мире карьерного самосвала с водородным и электрическим двигателем, с целью сделать добычу ископаемых с нейтральным уровнем выбросов углерода.

Этот титан ультра-класса будет создан и оснащен огромной аккумуляторной батареей мощностью более 1000 кВт-ч, созданной WAE для масштабирования, если в будущем потребуется дополнительная мощность. Уже одно это дало бы этой технике почти вдвое больше энергии, чем швейцарский eDumper, который в настоящее время удерживает рекорд «самого большого электромобиля в мире».

Так же будет добавлен водородный топливный бак для выработки дополнительной энергии или при необходимости дозаправки батареи. Наличие на борту водородного бака означает, что грузовик может оставаться в постоянном режиме работы без необходимости остановки для длительных сеансов зарядки аккумулятора.

Говорят, что пиковая мощность «значительна» и грузовик будет возвращать большую часть затраченной энергии, когда он катится вниз, благодаря системе рекуперативного торможения.

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Испытания начнутся в Южной Африке в конце этого года, так как Anglo American намерена выполнить свое обязательство сократить выбросы углерода на 30 процентов к 2030 году.

источник: newatlas