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На Закарпатье планируют создать сеть мини-заводов по переработке мусора

11.03.2020
На Закарпатье планируют создать сеть мини-заводов по переработке мусора

Чтобы очистить реки Закарпатья от многолетних накоплений бытового и промышленного мусора, в регионе планируют создать сеть мини-заводов с полным циклом переработки на территории очистных сооружений.

Реки Закарпатья загрязнены органическими и опасными веществами. В них изменена морфологии русла, берегов, поймы и водного режима. Большой проблемой рек региона является засорение бытовым мусором и вселения чужеродных видов рыб, животных и растений.

В рамках реализации Программы «Сохранение экосистемы долины реки Тиса на приграничной территории Украины, Венгрии, Румынии и Словакии», разработанной Ассоциацией органов местного самоуправления, предполагается строительство новых очистных сооружений в селах и поселках городского типа и благоустройства и переработка твердых бытовых отходов.

Строительство мини-заводов по переработке ТБО на территории очистных сооружений будет способствовать ликвидации свалок и полигонов путем переработки их содержания на заводе с последующей рекультивацией земли.

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Планируется создание сопутствующих производств (сушка древесины, фруктов, диких плодов, растений в летний период) и теплиц. Также планируется повторно использовать очищенные сточные воды для нужд населенного пункта или для сельскохозяйственных нужд.

источник: agronews

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