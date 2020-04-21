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На стене дамбы водохранилища Muttsee в Альпах разместят солнечную электростанцию из 6000 модулей (видео)

21.04.2020
На стене дамбы водохранилища Muttsee в Альпах разместят солнечную электростанцию

Согласно ряду исследований, расположенные в горной местности солнечные панели демонстрируют высокую эффективность, в том числе в зимний период. Компания Axpo планирует доказать это на практике, соорудив солнечную электростанцию мощностью 2 МВт на стене дамбы водохранилища Muttsee, расположенного на высоте 2500 метров над уровнем моря.

По данным Axpo, инновационная СЭС будет состоять из 6000 модулей, площадь которых равна 10 тыс квадратных метров. При этом угол наклона верхнего ряда панелей составит 77°, а нижнего – 51°. Станция в год сможет вырабатывать 2,7 гигаватт-часов электроэнергии. Представители Axpo ведут переговоры с партнерами по поводу поставок электричества на основе долгосрочных контрактов.

На стене дамбы водохранилища Muttsee в Альпах разместят солнечную электростанцию

По словам руководителя отдела возобновляемой энергетики Axpo Кристофа Саттера, дамба водохранилища Muttsee идеально подходит для размещения солнечных панелей – ее стена обращена к югу, и она имеет устойчивое подключение к энергосистеме. Условия высокогорья также способствуют выработке электричества – там отсутствуют туманы и наблюдается слабая облачность. При этом, как известно, солнечные панели при низких температурах работают эффективнее.

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Преимуществом станции будет выработка половины электроэнергии в зимние месяцы, когда страна испытывает энергодефицит. Солнечные панели, расположенные на равнинах, зимой обеспечивают лишь четверть своей годовой выработки. В будущем Швейцарии все сложнее будет покупать электричество на внешних рынках в связи с сокращением количества больших электростанций с избыточными мощностями.

Энди Хайц, отвечающий в Axpo за производственную деятельность, отметил, что реализации проекта на дамбе водохранилища Muttsee явно недостаточно. Подобные электростанции нужно устанавливать в местах, не являющихся заповедниками и имеющих развитую инфраструктуру.

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По данным отраслевой ассоциации Swissolar, в условиях необходимости отказа от ископаемого топлива и снижения выработки электроэнергии на АЭС страна нуждается в солнечных электростанциях совокупной мощностью 50 ГВт, что в 25 раз больше текущего показателя. Наибольший потенциал эксперты видят в развитии крышных и фасадных гелиосистем.

источник: axpo

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