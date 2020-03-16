На Smart установили газотурбинный двигатель от вертолета. Что из этого вышло? (видео)

Автофаны не перестают удивлять. Среди них находятся те, кому не дают покоя идеи по модернизации стандартных серийных автомобилей. На этот раз тюнинговали Smart Fortwo.

Главной особенностью этого автомобильчика стал его новый двигатель. В машину установили газотурбинный двигатель от вертолета с «табуном» из 2000 л.с.

Создатель миниракеты заявляет, что Smart теперь способен развивать максимальную скорость — 350 км/ч.

При этом за пять минут smart сжигает около 57 литров топлива.

Бергу удалось получить лицензию и номерной знак, поэтому модифицированный хэтчбек имеет полное право передвигаться по дорогам общего пользования.

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А удалось ему это довольно просто – для выездов в город Билл использует стоковый двигатель немецкого мини-хэтча, который в процессе преобразования в реактивную пушку никуда не делся и исправно работает на своем месте под капотом.

источник: hyser