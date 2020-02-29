На самом большом 3D-принтере напечатали самую большую лодку 3Dirigo

Событие, состоявшееся в университете штата Мэн, вызвало большой интерес и даже попало в книгу рекордов Гиннеса. Ведь речь идет о совсем необычном судне — это самая большая лодка, напечатанная на прототипе 3D принтера, длинной 7,62 метра и весом 2,3 тонны. Назвали ее 3Dirigo, по аналогии с девизом штата «Dirigo», что в переводе с латыни означает «Я — первый».

Вместе с тем, возможности 3D принтера, разработанного специалистами Центра передовых конструкций и композитов университета, куда больше. Если задействовать устройство на максимуме, то оно сможет создавать объекты до 30 метров длинной. Производительность принтера — 226 килограмм полимеров в час, а его общая стоимость, включая установку, ввод в эксплуатацию и испытания материалов составляет $2,5 млн.

При этом большую часть расходов взяла на себя армия США, которая планирует стать и основным заказчиком полученной продукции. В частности, для военного ведомства аналогичным способом было созданы мобильное укрытие для солдат и перекрытия моста.

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Кроме того, университет также получил $500 тыс. от Технологического института штата Мэн, чтобы помочь судостроителям штата изучить, каким образом крупномасштабная 3D-печать может обеспечить отрасли конкурентное преимущество.

Что касается лодки 3Dirigo, она была изготовлена за 72 часа непрерывной работы принтера и обошлась в $40 тыс. «Это грандиозное событие. Вероятно, это самый великий день для университета после поступления сюда Стивена Кинга в 1965 году», — пошутил американский сенатор Ангус Кинг, вспоминая своего знаменитого писателя-однофамильца, окончившего это учебное заведение.

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Событие произвело впечатление и на представителей книги рекордов Гиннеса, которые зафиксировали сразу три мировых рекорда: самая большая 3D-печатная лодка, самый большой объект, созданный с помощью 3D-печати и самый большой прототип полимерного 3D-принтера.