На месте Центрального парка Нью-Йорка предлагают соорудить «горизонтальный» небоскреб-яму

Дизайнеры Yitan Sun (Йитан Сан) и Джианши Ву (Jianshi Wu) разработали уникальный концепт, своеобразный микс ландшафтной архитектуры и «горизонтального» небоскреба.

Идея заключается в том, чтобы на месте Центрального парка Нью-Йорка вырыть котлован до глубины скалистых пород и подземных водоемов, а по его периметру соорудить комплекс зданий с видами на просторы гор и озер, которые будут отражаться на зеркальной стене впадины.

Разработанный архитекторами проект получил название New York Horizon и предполагает дополнительные 18 квадратных километров площадей для периферийного жилья. Концепт занял первое место в ежегодном конкурсе проектов небоскрёбов eVolo.

Проект предусматривает возведение протяжённого замыкающегося петлёй строения высотой 300 метров (в глубину до 30 метров), представляющего из себя горизонтально-вертикальный небоскрёб.

За счёт углубления под землю создаются новые участки для обитания, в то время как мега-структурный объект будет пролегать, извиваясь вдоль вновь отрытых скальных склонов. Проектировщики рассматривают этот шаг как переворот в традиционных отношениях между ландшафтом и зданиями, когда архитектура образуют каркас вокруг открытого пространства в отличие от площадей, окружённых обычными небоскрёбами.

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Дизайнеры полагают, что проект сделает доступ в парк более демократичным, предоставляя большему количеству людей (живущим в комплексе) близость к природе с сохранением существующих входов по периметру строения для остальной части населения, подобно тому, как это организовано в настоящее время. С одной стороны, такой подход действительно создаёт больше жилья с прямым доступом и видом на парк, приближая многих жителей к природе. С другой стороны, такая недвижимость, без сомнения, будет стоить дорого, а парк и так уже достаточно открыт для посетителей в плане доступа.

Землю и камни, раскопанные в ходе земляных работ, можно использовать для создания дополнительных трёхмерных ландшафтных рельефов вокруг города, что позволяет увеличить число парков и открытых пространств, создавая больше разнообразия в рамках городской парковой системы, как внутри, так и за пределами Манхэттена.

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Очевидно, что этот полуподземный проект вряд ли воплотится в жизнь в Центральном парке, но перспектива создания ландшафта за счёт выемки грунта и возведения жилых корпусов по периметру является интригующей идеей для будущих проектов подземного урбанистического дизайна, особенно для плотно заселённых городов, где не хватает открытого пространства и площадей для жилых построек.