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На космической орбитальной станции будут продаваться капсулы для жилья богатым землянам

28.04.2020
На космической орбитальной станции будут продаваться капсулы для жилья богатым землянам

Инженеры из организации Gateway foundation предложили построить на орбите Земли вращающуюся космическую станцию, идею которой в 50-х годах предложил один из основателей ракетостроения, немецкий инженер и создатель ракеты-носителя для миссии «Аполлон» Вернер фон Браун.

Вернер фон Браун — немецкий ученый-ракетчик и инженер, перебравшийся в США в 1945 году. Ученый стал одним из основателей ракетостроения и руководил разработкой ракеты «Сатурн-5», которая доставила на Луну экипаж «Аполлон-11» и еще несколько пилотируемых аппаратов.

Будучи директором Центра космических полетов имени Маршалла НАСА, фон Браун популяризировал идею российского ученого Константина Циолковского о создании тороидальной космической станции на основе конструкции со ступицами, напоминающей велосипедное колесо. Если колесо вращается в пространстве, то инерция и центробежная сила могут создать своего рода искусственную гравитацию, которая тянет предметы к внешней окружности колеса. Это позволит людям и роботам ходить по полу, как на Земле, а не плавать в воздухе, как на МКС.

На космической орбитальной станции будут продаваться капсулы для жилья богатым землянам

Реализовать эту идею решили инженеры из Gateway foundation — предполагается, что по окружности колеса расположатся капсулы, которые смогут покупать государственные и частные аэрокосмические компании для проведения исследований. Некоторые капсулы будут проданы в качестве вилл самым богатым жителям Земли, а другие будут использоваться как отели для космических туристов.

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Авторы идеи рассчитывают заработать на строительство вращающейся станции фон Брауна на лотерее — они планируют договориться о финансировании проекта с организаторами, которые смогут в дополнение к выигрышу дарить участникам билеты на орбиту.

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В прошлом году лотереи в США принесли прибыль в размере $70 млрд, а по всему миру — более $300 млрд. Это вдвое больше, чем правительства потратили на строительство МКС, — и это прибыль за один год. Представьте себе, как могут вырасти расходы, если в дополнение к традиционному крупному денежному призу победителю подарят полет в космос. Может ли это немного повлиять на продажи?

источник: gatewayspaceport

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