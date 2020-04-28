На космической орбитальной станции будут продаваться капсулы для жилья богатым землянам

Инженеры из организации Gateway foundation предложили построить на орбите Земли вращающуюся космическую станцию, идею которой в 50-х годах предложил один из основателей ракетостроения, немецкий инженер и создатель ракеты-носителя для миссии «Аполлон» Вернер фон Браун.

Вернер фон Браун — немецкий ученый-ракетчик и инженер, перебравшийся в США в 1945 году. Ученый стал одним из основателей ракетостроения и руководил разработкой ракеты «Сатурн-5», которая доставила на Луну экипаж «Аполлон-11» и еще несколько пилотируемых аппаратов.

Будучи директором Центра космических полетов имени Маршалла НАСА, фон Браун популяризировал идею российского ученого Константина Циолковского о создании тороидальной космической станции на основе конструкции со ступицами, напоминающей велосипедное колесо. Если колесо вращается в пространстве, то инерция и центробежная сила могут создать своего рода искусственную гравитацию, которая тянет предметы к внешней окружности колеса. Это позволит людям и роботам ходить по полу, как на Земле, а не плавать в воздухе, как на МКС.

Реализовать эту идею решили инженеры из Gateway foundation — предполагается, что по окружности колеса расположатся капсулы, которые смогут покупать государственные и частные аэрокосмические компании для проведения исследований. Некоторые капсулы будут проданы в качестве вилл самым богатым жителям Земли, а другие будут использоваться как отели для космических туристов.

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Авторы идеи рассчитывают заработать на строительство вращающейся станции фон Брауна на лотерее — они планируют договориться о финансировании проекта с организаторами, которые смогут в дополнение к выигрышу дарить участникам билеты на орбиту.

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В прошлом году лотереи в США принесли прибыль в размере $70 млрд, а по всему миру — более $300 млрд. Это вдвое больше, чем правительства потратили на строительство МКС, — и это прибыль за один год. Представьте себе, как могут вырасти расходы, если в дополнение к традиционному крупному денежному призу победителю подарят полет в космос. Может ли это немного повлиять на продажи?

источник: gatewayspaceport