На каких машинах ездят сами Японцы? Типичный автомобиль в Японии выглядит как холодильник на колёсах (фото)

Японские машины можно встретить в любой части планеты. А вот сами японцы на таких не ездят: большинство моделей сделаны специально для Запада.

Автопарк у них очень, очень странный. Типичный автомобиль в Японии выглядит как холодильник на колёсах. Почему так сложилось — попробуем разобраться.

Тому, что машины здесь небольшого размера, не удивляешься. Всё-таки живут на островах, места не хватает, города густо населены. Самая популярная здесь легковушка компактная Хонда Джаз.

Марки те же, модели совсем другие. Ниссаны, Хонды, Тойоты, Сузуки выпускают для внутреннего рынка невероятных уродцев. Типичная японская машина — минивэн-малолитражка, внешне очень похожая на холодильник. Или выродки с закосом под ретро.

Дело в том, что в Японии привычные нам легковушки делятся на два вида: обычные и “лёгкие” автомобили. Их ещё называют “кей-кары”. Лёгкие машины сделаны в виде фургона или даже грузовичка. От обычных машин они отличаются малой мощностью, большой экономичностью и жёлтыми номерами. А главное, для покупки такой машины не требуется удостоверения о наличии парковочного места и значительно снижены налоги.

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С парковкой в Японии тяжело. В смысле, она настолько строго регулируется, что вам не продадут машину, пока вы не принесёте доказательство, что у вас в собственности или аренде есть машиноместо. Во дворе есть свободные места, но их нельзя официально арендовать? Всё, обычную машину уже не купишь. Вот и секрет популярности кей-каров.

Привыкли, что Субару делает спортивные машины? Здесь — вовсе нет. Если самая американская машина это огромный пикап, то самая японская — крохотный минибус. В котором ездит вся семья.

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Познакомимся с модельным рядом поближе, зайдём в автосалон. На стёклах висят большие цифры и спецпредложения. С ценами они не имеют ничего общего. Но малолитражки очень дешёвые, подержанную реально купить за 3,5-4 тысячи долларов. Правда похожи на холодильники? Но еды сюда много не поместится и багажа не очень много.

Отличный пример Мицубиси TownBee, городская пчела. Очень дешёвая и очень страшная. Но симпатичные машинки у них всё же встречаются.

У кей-каров есть ещё одна особенность. Внутри все они примерно одинаковые. Ну а что же Ленд Крузеры и прочие большие джипы? За неделю путешествия по Японии я встретил штуки три. Это огромная редкость, а главное, такие гробовозки здесь просто никому не нужны.

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Ну и как, не появится ощущение, что японцы нас жёстко обманывают?

Автор: Рамазан Алиаров