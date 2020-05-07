На базе Tesla создан автономный дом на колесах Roamer для путешественников

Мы знаем, что электрические внедорожники уже существуют, но, скорее всего, Roamer будет первым в мире домом на колесах на базе Tesla. Его построил путешественник и бизнесмен Трэвис Рабенберг.

В мире существует немало проектов глубокого тюнинга Tesla, но, насколько нам известно, Рабенберг первым превратил электрокар компании Илона Маска в дом на колесах. Причем за основу он взял не практичный кроссовер Model X, а лифтбэк Model S в уже снятой с производства модификации P90D со спортивным режимом и батареей на 90 киловатт-часов. Получившуюся машину ее автор назвал Roamer, то есть «Бродяга».

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В жилом отсеке «Бродяги» имеются кровать, туалет, раковина, емкости для хранения воды. Чтобы снизить нагрузку на тяговый аккумулятор, были установлены солнечные панели, генерирующие до 1000 ватт.

Tesla Roamer имеет запас хода в 322 км и развивает максимальную скорость в 241 км/ч. Трэвис Рабенберг планирует установить на «Бродяге» новый рекорд скорости для автодомов.