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На базе Tesla создан автономный дом на колесах Roamer для путешественников

07.05.2020
На базе Tesla создан автономный дом на колесах Roamer для путешественников

Мы знаем, что электрические внедорожники уже существуют, но, скорее всего, Roamer будет первым в мире домом на колесах на базе Tesla. Его построил путешественник и бизнесмен Трэвис Рабенберг.

На базе Tesla создан автономный дом на колесах Roamer для путешественников

В мире существует немало проектов глубокого тюнинга Tesla, но, насколько нам известно, Рабенберг первым превратил электрокар компании Илона Маска в дом на колесах. Причем за основу он взял не практичный кроссовер Model X, а лифтбэк Model S в уже снятой с производства модификации P90D со спортивным режимом и батареей на 90 киловатт-часов. Получившуюся машину ее автор назвал Roamer, то есть «Бродяга».

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В жилом отсеке «Бродяги» имеются кровать, туалет, раковина, емкости для хранения воды. Чтобы снизить нагрузку на тяговый аккумулятор, были установлены солнечные панели, генерирующие до 1000 ватт.

Tesla Roamer имеет запас хода в 322 км и развивает максимальную скорость в 241 км/ч. Трэвис Рабенберг планирует установить на «Бродяге» новый рекорд скорости для автодомов.

 

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