На базе электрического микроавтобуса Mercedes eVito создали многофункциональный автодом

После прошлогодней презентации на выставке в Дюссельдорфе небольшого автодома Nissan N-Vane Компания Reimo подтвердила свою приверженность электромобилям, выпустив, уже в этом году, многофункциональный и безопасный для окружающей среды туристический микроавтобус на базе Mercedes.

Автомобиль под названием Weekender E можно использовать для перемещений по городу в рабочие дни и для выездов в горы или на побережье на выходных.

В его основу был положен электрический микроавтобус Mercedes eVito мощностью 116 л.с. Представители Reimo утверждают, что Weekender E в состоянии преодолеть 200 км на одной зарядке. Однако по данным производителя электромобиля, этот показатель для батареи мощностью 41 кВт*ч варьируется от 150 до 184 км.

Weekender E наилучшим образом предназначен для поездок на небольшое расстояние от дома, говорят его создатели. Его скромный запас хода компенсируется многофункциональностью и экологичностью. Владелец не потратит много времени на то, чтобы переоборудовать Weekender E для выезда на природу благодаря техническим решениям Reimo.

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Прошлогодняя модель, продемонстрированная Reimo, Nissan N-Vane, представляла собой стандартный микроавтобус Nissan e-NV, в который можно было загрузить оборудование для кемпинга. Weekender E является более продвинутым домом на колесах с 5 посадочными и 4 спальными местами. Выдвижной кухонный блок можно использовать как внутри автомобиля, так и под открытым небом. Он оборудован горелкой с одной конфоркой, раковиной и поверхностью для приготовления пищи. Кухонный блок можно легко демонтировать, освободив место для другого оборудования.

Заднее сиденье складывается, образуя двуспальную кровать, предусмотрено также второе спальное место на двоих. Еще одному участнику поездки на пятиместном Weekender E придется дополнительно позаботиться о ночлеге. Автомобиль оборудован складным столом, ящиками под сиденьем, теплоизоляцией и системой климат-контроля, управляемой с помощью приложения. Высота электрокара не превышает 2 метров, он легко помещается в гараж.

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Исходя из приведенных характеристик, Weekender E может стать отличным решением для заботящихся об экологии городских жителей, которые нуждаются в автомобиле для поездок на работу и коротких выездов на природу. Компания Reimo в следующем году намерена продолжить традицию, выпустив дом на колесах на базе Mercedes EQV, который сможет преодолеть до 405 км без подзарядки.