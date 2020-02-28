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На 3D-принтере напечатали мост по проекту Леонардо да Винчи

28.02.2020
На 3D-принтере напечатали мост по проекту Леонардо да Винчи

В Массачусетском технологическом институте тщательно изучили и распечатали на 3D-принтере модель моста Леонардо да Винчи. И оказалось, что проект вполне жизнеспособен.

На 3D-принтере напечатали мост по проекту Леонардо да Винчи

Чертеж моста обнаружили в одной из тетрадей да Винчи. Он разработал его для султана Баязида II, которому нужен был мост, чтобы соединить Стамбул и Галату. Но заказчику идея не понравилась и проект остался на бумаге.

На 3D-принтере напечатали мост по проекту Леонардо да Винчи

500 лет ученые считали, что мост такой конструкции не устоит и рухнет, но инженеры из Массачусетского технологического института доказали обратное. Их модель вполне устойчива.

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Также они выяснили, что хоть да Винчи и не писал султану, из чего собирается строить мост, но ясно, что он собирался использовать камень, благодаря чему конструкция была бы устойчивой и крепкой за счет собственного веса. Инженеры уже называют проект «очень амбициозным» для своего времени.

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