«Мы — это решения, которые мы принимаем» — глава Amazon Джефф Безос

Глава Amazon в своей речи перед выпускниками Принстонского университета расказал, в чем разница между талантами и выбором и почему быть добрым сложнее, чем быть умным.

Ребенком я проводил все лето в Техасе на ранчо у бабушки с дедушкой. Я помогал чинить мельницы, прививать скот и делать разные другие домашние дела. Каждый день после обеда мы смотрели мыльные оперы. Бабушка с дедушкой состояли в клубе путешественников Caravan Club. В него входили обладатели трейлеров Airstream, которые вместе путешествовали по Соединенным Штатам и Канаде. Раз в несколько лет мы присоединялись к ним. Мы прицепляли трейлер к дедушкиной машине и отправлялись в путь вместе с тремя сотнями других искателей приключений. Я обожал бабушку и дедушку и с нетерпением ждал этих поездок. Во время одного из путешествий мне было около 10 лет. Я ехал на широком заднем сидении машины. Дедушка был за рулем. Бабушка сидела на пассажирском сидении. В этих поездках она всегда курила, и я ненавидел этот запах.

В том возрасте я использовал любую возможность, чтобы что-нибудь оценить и подсчитать. Я высчитывал наш расход бензина, собирал бесполезную статистику по таким вещам, как расходы на бакалейные товары. В то время я услышал рекламную кампанию против курения. Я не помню подробностей, но главным там было, что каждая затяжка сигаретой отнимает несколько минут вашей жизни: мне кажется, там говорилось про две минуты за одну затяжку. Как бы то ни было, я решил сделать кое-какие подсчеты для бабушки. Я сосчитал количество сигарет в сутки, количество затяжек на сигарету и так далее. Когда у меня получилось весомое число, я просунул голову вперед, постучал бабушку по плечу и с гордостью провозгласил: «За две минуты курения ты отняла девять лет своей жизни!»

Я очень хорошо помню, что произошло потом, и это было не то, чего я ожидал. Я ожидал, что меня похвалят за мои умения и арифметические навыки. «Джефф, ты такой умный. Тебе пришлось провести хитрые подсчеты, вычислить количество минут в году и выполнить деление». Но произошло совсем другое. Вместо этого моя бабушка расплакалась. Я сидел на заднем сиденье и не знал, что делать. Пока бабушка плакала, дедушка, который ехал молча, остановился на обочине шоссе. Он вышел из машины, обошел ее, открыл мою дверь и стал ждать, когда я выйду. Я задумался: у меня проблемы? Мой дедушка был очень умным, спокойным человеком. Он никогда не сказал мне грубого слова, и, возможно, сейчас это случится в первый раз? Или, может быть, он попросит меня вернуться в машину и извиниться перед бабушкой. У меня не было с ними подобного опыта, и я не мог представить, какими могут быть последствия. Мы стояли возле трейлера. Дедушка посмотрел на меня, и после небольшого молчания мягко и спокойно сказал: «Джефф, однажды ты поймешь, что тяжелее быть добрым, чем умным».

Сегодня я хочу поговорить с вами о разнице между талантами и выбором. Ум — это талант, доброта — это выбор. Талант — это легко, он дается нам просто так. Выбор может быть трудным. Вы можете испортить себя своими талантами, если не будете осторожны, и если так случится, это может испортить ваши решения.

Передо мной сейчас множество талантов. Я уверен, что среди ваших талантов есть ум и одаренность. Я в этом не сомневаюсь, так как вы прошли жесткий вступительныйй конкурс, и если бы у преподавателей возникли сомнения в ваших способностях, вас бы не приняли.

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Ваш ум пригодится вам, потому что вам придется путешествовать по стране чудес. Мы, трудолюбивые люди, удивим сами себя. Мы придумаем способы получения чистой энергии — и много. Атом за атомом мы соберем крошечные машины, которые будут проникать в клетки и восстанавливать их. Сейчас появляются необычные, но также и неизбежные новости о том, что мы синтезировали жизнь. В ближайшие годы мы будем не просто синтезировать ее, а создавать по определенным параметрам. Я полагаю, вы даже увидите, как мы сможем постичь человеческий мозг. Жюль Верн, Марк Твен, Галилео, Ньютон — все пытливые исторические личности хотели бы жить именно сейчас. У нас как у цивилизации будет столько же талантов, сколько индивидуальных талантов у вас, сидящих напротив меня.

Как вы будете использовать свои таланты? И будете ли вы гордиться своими талантами или своими решениями?

Идея создания Amazon появилась у меня 16 лет назад. Я столкнулся с тем, что использование интернета увеличилось на 2300% в год. Я никогда не видел и не слышал ничего, что росло бы так быстро, и идея создания книжного интернет-магазина с миллионами наименований — такого, который просто не мог существовать в физическом мире, — была для меня очень интересной. Мне только исполнилось 30 лет, и я был женат всего год. Я сказал своей жене Маккензи, что хочу бросить работу и заняться этой сумасшедшей идеей, которая, возможно, не сработает, как это случалось с большинством стартапов, и что я понятия не имею, что случится потом. Маккензи (тоже выпускница Принстона, она сейчас сидит во втором ряду) сказала мне, что я должен рискнуть. В детстве я был гаражным изобретателем. Я изобрел автоматические ворота из заполненных цементом шин, солнечную плиту из зонтика и фольги, которая не очень хорошо работала, сигнализацию из сковородки. Я всегда хотел быть изобретателем, и Маккензи хотела, чтобы я занялся тем, что меня вдохновляет.

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Я работал в финансовой фирме в Нью-Йорке с кучей очень умных людей, и у меня был блестящий босс, которым я восхищался. Я подошел к нему и сказал, что хочу начать продавать книги в интернете. Он пригласил меня на прогулку в Центральный парк, внимательно выслушал и, наконец, сказал: «Идея звучит очень хорошо, но она больше подошла бы кому-то, у кого еще нет хорошей работы». В этом был определенный смысл, и он убедил меня подумать об этом еще 48 часов, прежде чем принять окончательное решение. Это действительно был трудный выбор, но в конечном итоге я решил, что должен сделать это. Я не думал, что буду сожалеть, если сделаю попытку и потерплю неудачу. Я боялся, что буду всегда жалеть, если вообще не попробую. После долгих размышлений я выбрал не слишком безопасный путь, я решил заняться тем, что меня вдохновляет, и я горжусь этим выбором.

Завтра начинается ваша жизнь — жизнь, которую вы сами построите с нуля.

Как вы будете использовать свои таланты? Какие решения вы примете?

Будете ли вы жить по инерции или займетесь тем, что вас действительно волнует?

Будете ли вы следовать догме или будете оригинальны?

Выберете ли вы легкую жизнь или жизнь служения и приключений?

Прогнетесь ли вы под давлением критики или будете следовать своим убеждениям?

Будете ли вы выкручиваться в случае ошибки или извинитесь?

Когда вы влюбитесь, испугаетесь ли быть отвергнутыми или будете действовать?

Выберите ли вы безопасный путь или будете немного безрассудными?

Когда будет тяжело, вы сдадитесь или будете настойчивы?

Будете ли вы циниками или творцами?

Будете ли вы умными за чужой счет или будете добрыми?

ПОБЕДА — ЭТО ДЕЙСТВИЕ. ПРАВИЛА ПОБЕДИТЕЛЯ!

Я рискну предположить. Когда вам исполнится 80 лет, в тихие минуты размышлений, пересказывая самую личную версию истории вашей жизни, самым коротким и значимым ее отрезком будет рассказ о принятых вами решениях. В конце концов, мы — это решения, которые мы приняли. Постройте для себя великую историю. Спасибо и удачи!