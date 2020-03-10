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MVRDV и Airbus будут строить порты для летающих такси прямо на балконах небоскребов

10.03.2020
MVRDV и Airbus будут строить порты для летающих такси прямо на балконах небоскребов

Когда летающие машины и другие подобные транспортные средства станут обычным явлением, нашим городам, нужно будет адаптироваться, но будет ли Нью-Йорк похож на The Jetsons или будет выглядеть так же, как сейчас, только с несколькими дополнительными аэропортами? Исследование под руководством MVRDV и Airbus имеет несколько интересных идей.

MVRDV и Airbus, вместе с Bauhaus Luftfahrt, ETH Zurich и Systra, потратили два года на то чтобы изучить, как лучше интегрировать летательные аппараты в существующие города. Их видение сосредоточено вокруг вертипортов, которые будут разных стилей и размеров.

MVRDV и Airbus будут строить порты для летающих такси прямо на балконах небоскребов

«Результаты исследований предусматривали вертипорты различных типов и размеров, как и традиционные транспортные остановки, станции и терминалы», — говорит MVRDV. «Однако, в отличие от станций для других городских транспортных средств, таких как поезда, метро или автобусы, сеть не требует какой-либо линейной инфраструктуры между ними. Не требуется никаких путей, туннелей или дорог, что экономит энергию, природные ресурсы и землю. Это позволяет дизайнерам адаптировать вертипорты к различным местам, подключая и улучшая существующие городские сценарии с помощью ряда различных конфигураций».

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Идея состоит в том, что в конечном итоге вертипорты будут дополнять существующий транспорт, такой как железнодорожный и автомобильный, а рендеринг MVRDV отображает различные примеры их интеграции в города.

К ним относится версия, покрытая зеленью, в Сан-Паулу, Бразилия, и другая, установленная у побережья Сан-Франциско. Одна особенно дикая идея предполагает, что люди используют беспилотный автомобиль для перемещения от небоскреба к небоскребу в Шэньчжэне, Китай, без необходимости касаться земли.

MVRDV и Airbus будут строить порты для летающих такси прямо на балконах небоскребов

Тем не менее, мы находимся на ранней стадии от реализации подобных идей, поэтому пока не ожидаем, что будем использовать небесное такси.

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«По мере того как города становятся плотнее, а технологии совершенствуются, становится все более очевидным, что по-настоящему трехмерный город, включающий в себя летательные аппараты, безусловно, является одной из моделей городов будущего … городом, в котором моя мобильность находится на моем балконе!» — говорит Вини Маас, партнер-основатель MVRDV.

источник: mvrdv

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