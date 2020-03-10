MVRDV и Airbus будут строить порты для летающих такси прямо на балконах небоскребов

Когда летающие машины и другие подобные транспортные средства станут обычным явлением, нашим городам, нужно будет адаптироваться, но будет ли Нью-Йорк похож на The Jetsons или будет выглядеть так же, как сейчас, только с несколькими дополнительными аэропортами? Исследование под руководством MVRDV и Airbus имеет несколько интересных идей.

MVRDV и Airbus, вместе с Bauhaus Luftfahrt, ETH Zurich и Systra, потратили два года на то чтобы изучить, как лучше интегрировать летательные аппараты в существующие города. Их видение сосредоточено вокруг вертипортов, которые будут разных стилей и размеров.

«Результаты исследований предусматривали вертипорты различных типов и размеров, как и традиционные транспортные остановки, станции и терминалы», — говорит MVRDV. «Однако, в отличие от станций для других городских транспортных средств, таких как поезда, метро или автобусы, сеть не требует какой-либо линейной инфраструктуры между ними. Не требуется никаких путей, туннелей или дорог, что экономит энергию, природные ресурсы и землю. Это позволяет дизайнерам адаптировать вертипорты к различным местам, подключая и улучшая существующие городские сценарии с помощью ряда различных конфигураций».

ЛЕТАЮЩЕЕ ТАКСИ EHANG 216 ПРОШЛО ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ГОТОВО К СЕРИЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

Идея состоит в том, что в конечном итоге вертипорты будут дополнять существующий транспорт, такой как железнодорожный и автомобильный, а рендеринг MVRDV отображает различные примеры их интеграции в города.

К ним относится версия, покрытая зеленью, в Сан-Паулу, Бразилия, и другая, установленная у побережья Сан-Франциско. Одна особенно дикая идея предполагает, что люди используют беспилотный автомобиль для перемещения от небоскреба к небоскребу в Шэньчжэне, Китай, без необходимости касаться земли.

Тем не менее, мы находимся на ранней стадии от реализации подобных идей, поэтому пока не ожидаем, что будем использовать небесное такси.

ВОДОРОДНОЕ ЛЕТАЮЩЕЕ АЭРОТАКСИ ALAKA`I SKAI ИМЕЕТ ЗАПАС ХОДА 600 КИЛОМЕТРОВ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА ДО 4 ЧАСОВ (ВИДЕО)

«По мере того как города становятся плотнее, а технологии совершенствуются, становится все более очевидным, что по-настоящему трехмерный город, включающий в себя летательные аппараты, безусловно, является одной из моделей городов будущего … городом, в котором моя мобильность находится на моем балконе!» — говорит Вини Маас, партнер-основатель MVRDV.

источник: mvrdv