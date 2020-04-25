Музей науки в Швеции будет получать энергию от велосипедистов

Датская архитектурная компания COBE победила в международном конкурсе на создание научного центра-музея в шведском университетском городе Лунд.

Здание, общей площадью около 6 тыс. кв. м, будет полностью деревянным, а вся крыша покрыта солнечными панелями.

Вследствие того, что Швеция – это «не совсем» солнечная страна, посетителям будет предложено крутить педали на «энергетических велосипедах» для дополнительной выработки энергии.

В проекте даже предусмотрена возможность не только «скучного процесса» вращения педалей, но и велосипедные прогулки по вогнутой крыше.

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Новое здание, по утверждениям разработчиков, является полностью «экологически чистым» и будет построено из сборного перекрестно-слоистого бруса в самом центре нового городского района Science Villa Scandinavia.

Соседние здания являются передовыми мировыми научно-исследовательскими учреждениями, а новый музейный центр ориентирован на популяризацию науки и привлечение детей и молодежи к исследованиям в области естественных наук.

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Разработчики будут использовать чрезвычайно высокоэффективные энергетические системы отопления и кондиционирования в здании, а также дополнительный резервуар для сбора дождевой воды с крыши и открытого атриума.

источник: cobe