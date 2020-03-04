Мусорсжигающий завод Шпиттелау в Вене — отапливает 60 тыс. квартир, а из продуктов сжигания изготавливают шлакоблоки

Огромное количество мусора, создаваемого людьми в процессе их жизни, — важная угроза современной цивилизации. «Обеспокоенная общественность» говорит проникновенные речи с больших трибун, устраивает акции протеста, а между тем, сообщество профессионалов в развитых странах уже давно успешно изобретает все новые способы устранения этой проблемы.

Привычным методом борьбы с мусором уже давно является строительство мусоросжигательных заводов, но в нашем представлении они кажутся еще более вредными для окружающей среды. Ведь в процессе такой борьбы с отходами в атмосферу выбрасывается множество вредных веществ.

Однако этот взгляд является устаревшим, поскольку действительно современные инженерные технологии позволяют сделать сжигание мусора не только безопасным для человека и природы, но и приносить пользу! Для иллюстрации этого тезиса мы расскажем об одном из самых оригинальных проектов в этой области – мусорсжигающем заводе Шпиттелау в Вене.

Этот шедевр промышленной архитектуры — яркий пример того, как потенциально вредное для окружающей среды предприятие может быть экологически чистым. При этом, даже своим внешним обликом напоминать не сложное и «грязное» промышленное здание, а скорее сказочный дом, по волшебству переместившийся прямо в центр современного города!

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Столь оригинальный внешний вид и концепция имеют вполне конкретного автора – это известный австрийский архитектор и одновременно активный защитник природы Фриденсрайх Хундертвассер. Будучи известным общественным деятелем, он согласился взяться за разработку проекта только после того, как бургомистр Вены лично пообещал ему соблюдение всех требуемых экологических норм.

Получив требуемые гарантии, команда Хундертвассера взялась за дело. Разработку проекта начали в 1988 году и уже в 1989 начались строительные работы, а к концу 1992 завод был открыт!

В чем же особенность данного предприятия?

Дело в том, что вся энергия, получаемая при сгорании мусора, используется для производства тепла! Завод утилизирует около 260 тыс. тонн мусора в год, вырабатывая мощность в 460 МВт, и по этому показателю является вторым производителем тепла в Вене, отапливая примерно 60 тыс. квартир. Кроме этого, из продуктов сжигания тут же изготавливают шлакоблоки для строительства, а генератор холодной воды (3,5 градусов) обслуживает систему кондиционирования самой большой больницы в Австрии.

Венчающие трубы зеркальные золотые шары – не просто элемент декора или причуда архитектора, а чрезвычайно эффективные фильтры, которые удаляют из дыма тяжелые металлы, кислоты и диоксид серы. Эти очищающие устройства обошлись казне очень дорого (стоимость проекта возросла из-за них вдвое), но зато в воздух столицы не попадает практически никаких вредных веществ!

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Может показаться, что сжигание мусора — не решение глобальной проблемы нарастания отходов. Но использование новейших очистных технологий, непрерывное слежение за уровнем вредных выбросов (а над воротами завода Шпиттелау установлено световое табло, в реальном времени показывающее концентрацию вредных веществ), позволяют сжигать отходы без вреда здоровью людей и окружающего мира. Доказательства тому — город Вена, которая является одним из самых чистых столиц в Европе!

источник: Ad.astra