Мусороперерабатывающий завод в Польше, пример решения проблемы переработки отходов

Весь цивилизованный мир давно перерабатывает мусор. Страны-члены ЕС решили, что к 2030 году на свалках должно храниться не более 10% отходов. Как проблема мусора решается в Польше, сколько жители платят за переработку отходов и почему важно сортировать мусор.

Комплекс обращения с отходами в Жарах функционирует три года. Это предприятие забирает мусор из двух десятков сел и городков, в которых проживают около 200 тысяч человек. Завод перерабатывает 60 тыс тонн отходов в год.

За вывоз и переработку мусора каждый житель ежемесячно платит 12,5-19,5 злотых (92-143 грн). Первый тариф – за сортированный мусор, второй — за несортированный.

«Когда система вводилась, 80% жителей задекларировали, что готовы сортировать мусор и платить меньше. Однако не все к этому подходят ответственно. Возникает вопрос: штрафовать их сразу или очень корректно направлять в нужное русло», — рассказывает первый заместитель городского головы Жаров Патрик Фалински. По его словам, если житель подписал документ, что он будет сортировать мусор, но после этого не делает, то власти обязаны его наказать.

Завод вблизи 40-тысячного города Жары справляется со смешанными и отсортированными отходами. Перед заездом на территорию каждый мусоровоз взвешивают, после чего он выгружает отходы на склад. Трактором мусор загружают в автоматическое устройство, которое разрывает пакеты и подает отходы на специальную линию. Там начинается процесс сортировки.

ЭСТОНСКИЙ БИЗНЕСМЕН В ОДИНОЧКУ ОЧИСТИЛ ОТ МУСОРА ВСЮ СТРАНУ ЗА ОДИН ДЕНЬ

Большинство процессов на заводе автоматизированы, но некоторые операции нужно выполнять вручную. На первой линии сортировки задействованы только два человека, которые забирают с конвейера крупногабаритные предметы.

В специальные контейнеры работники откидывают большие стеклянные, металлические и деревянные отходы. Это делается для того, чтобы такие предметы не блокировали сита, которые разделяют отходы.

Рабочий процесс на предприятии контролирует оператор линии с помощью системы видеонаблюдения. Каждое утро работники проверяют систему на наличие неисправностей и сообщают об этом оператору. Если все хорошо, он запускает линию.

ШВЕЦИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ 99% СВОЕГО МУСОРА ОБЕСПЕЧИВАЯ НАСЕЛЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

В «сердце» завода расположены десятки конвейерных лент и специальные сепараторы, которые «отбирают» свой тип мусора. На данном этапе отходы сортируют на несколько фракций: бумага, картон, стекло, пластик, банки.

Это сырье можно использовать еще раз, поэтому его отправляют на предприятия по глубокой переработке. Очищенные от металла органические отходы отправляют в специальные закрытые тоннели. Здесь мусор превращается в компост.

ГОЛЛАНДСКИЙ СТАРТАП СОЗДАЕТ УЛИЧНУЮ МЕБЕЛЬ ИЗ МУСОРА

«Процесс ферментации длится три недели, столько же времени нужно для компостирования, то есть обогащения кислородом», — рассказывает технолог завода.

Еще четыре недели продолжается этап созревания материала. «Впоследствии он измельчается, фасуется и идет на продажу в торговые сети как удобрение для садов и огородов», — добавляет он.

Интересно, что рядом с предприятием не ощущается неприятных запахов — отработанный воздух пропускают через специальные биофильтры, которые заменяют каждые три года.

«Благодаря современному оборудованию завода на свалке после обработки остается 20-25% отходов», — говорит директор комплекса. Он добавляет, что всего в Польше этот показатель составляет около 60%.