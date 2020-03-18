Можно ли перевезти/перенести/передвинуть стационарный дом?

Такое уж недвижимое имущество на самом деле дом? Ведь по желанию владельца в некоторых случаях его вполне может снять с одного места и перевезти на новое.

Задуматься о переносе дома хозяев обычно заставляют довольно веские обстоятельства. Например, вдруг выясняется, что здание стоит на недопустимом расстоянии от газовой магистрали, выбивается из архитектурного плана застройки местности, заступает на примыкающий участок или нарушает санитарные нормы удаленности от забора, соседского дома, скважины.

А бывает, что владелец решает передвинуть постройку, чтобы появилась возможность ее расширения или строительства на этом месте нового дома, улучшения условий освещенности и т. п. В любом случае важно понимать, что процедура эта не простая, связанная с большими материальными издержками и серьезными рисками, и потому прибегать к ней следует только тогда, когда другие варианты решения проблемы тщательно взвешены и отброшены.

Дома из каких материалов можно передвинуть?

Чаще всего передислокации подвергаются деревянные строения — бревенчатые, брусовые или каркасные жилые дома, бани, хозблоки. Процесс хорошо отработан, и на сайтах строительных компаний, предоставляющих подобные услуги, можно найти множество примеров подъема, поворота и переноса таких объектов.

Что касается каменных зданий, то среди профильных фирм встречаются и те, что имеют опыт успешного передвижения массивных кирпичных, а также блочных одно-двухэтажных коттеджей. В частности, согласно одной из технологий, конструкцию катят на специально изготовленных роликах по забетонированным швеллерам с помощью цепных и рычажных лебедок, без применения тяжелой техники.

Подобный опыт (что важно — документально подтвержденный) тем более ценен, что демонтаж каменного здания не только очень трудоемок, но и делает непригодным для повторного использования до 50% стройматериала. Конечно, речь идет о линейном передвижении постройки всего на несколько метров, но если альтернативой может стать лишь разборка кладки и новое строительство, то эти метры стоят и приложенных усилий, и понесенных затрат. Понятно, что на поток такие операции не поставишь, и к каждому объекту приходится подходить индивидуально, учитывая его массу, особенности ландшафта и самой конструкции, тип фундамента и прочие факторы.

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Комплекс мероприятий по переносу каменной постройки занимает в общей сложности 1–3 месяца. В случае деревянного дома на процедуру уходит от одного дня до пары недель, в зависимости от объема сопутствующих работ — устройство нового свайного фундамента или реконструкция старого, монтаж и утепление черновых полов, замена нижних венцов и пр.

Этапы работ

Составление проекта и сметы

Началом сотрудничества с выбранной заказчиком компанией становится выезд ее сотрудника на объект. Специалист должен оценить условия местности, состояние постройки, сделать необходимые замеры и вынести заключение о самой возможности выполнить поставленную задачу по подъему, развороту или переносу дома. Далее на основе детальных сведений о конструкции (ее размеры, вес, материал стен, тип фундамента, архитектурные особенности), свойствах залегающего на участке грунта (подвижность, глубина промерзания, высота УГВ) фирма готовит проект, содержащий технические расчеты, а также перечень предстоящих работ с указанием их объема, сроков проведения и стоимости. Стороны согласуют проект, обязательно оговаривая возможные риски, и заключают договор, где прописана гарантия исполнителя.

Анализируя данные об объекте, исполнители определяются с технологией, по которой придется действовать. Именно от нее будет зависеть, потребуется ли применение спецтехники (аренда экскаватора, погрузчика — добавочная статья расходов); укрепление коробки дома стяжками, обвязка деревянным брусом или швеллером; демонтаж отмостки; усиление либо, наоборот, снятие полов; разборка — полная или частичная — кладочной печи с дымоходом, если таковые имеются. Что касается демонтажа окон и дверей и других внутренних конструкций, то, как правило, в этом нет необходимости.

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Компании-«передвижники» не только гарантируют сохранность строений, но и уверяют, что в большинстве случаев хозяевам даже не нужно выносить из дома посуду, не то что мебель, — настолько точно и аккуратно выполняются все манипуляции. Убедиться в этом можно, пожалуй, лишь одним способом — если потенциальный заказчик пообщается с теми, кто уже воспользовался услугами фирмы и готов поделиться впечатлениями.

Подготовительные работы

Владелец участка должен очистить площадку и обеспечить свободный подход (подъезд) к зданию. Возможно, становящиеся помехой кусты и деревья понадобится пересадить или выкорчевать, огороженные клумбы и легкие садовые постройки убрать, снять несколько секций забора. Кроме того, нужно отсоединить коммуникации. По договоренности это могут сделать и сотрудники компании (равно как и произвести последующее подключение). Если к объекту подведен магистральный газ, придется приглашать представителя газовой службы.

О закладке плитного или ленточного фундамента на новом месте хозяину следует позаботиться заранее, так как при переносе построек фирмы, как правило, предлагают услуги по сооружению только быстровозводимых свайных либо столбчатых оснований.

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На данном этапе мастера доставляют на место необходимое оборудование и приступают к подготовке подъема или подвижки дома согласно проекту. Это может быть выемка земли под фундаментом и подрезка ростверка, различные демонтажные работы, устройство укрепляющих стены стяжек — одним словом, всё по намеченному плану. Для крепления монтажно-тягловых механизмов (лебедок) устанавливают винтовые сваи расчетного сечения, а также вкапывают в грунт опоры под укладку направляющих. При этом возможный слабо выраженный рельеф площадки должен быть компенсирован за счет точно выверенной высоты опор — в противном случае при передвижении конструкции в ней могут возникнуть напряжения и деформации.

Подъем и передвижение

Чтобы, как выражаются строители, вывесить дом, по углам и в расчетных точках по длине стен под него заводят домкраты. Подъем осуществляют плавно и равномерно, не более чем на 5 см за один прием, не допуская перекоса строения. В образующийся проем вставляют промежуточные подпорки. Стандартная высота вывешивания составляет 40–50 см, если же требуется наращивание фундаментных стенок и сооружение цоколя, то дом может быть поднят на метр и даже более.

В зависимости от характера дальнейших работ, здание временно передвигают на достаточное расстояние или оставляют в «подвешенном виде». Получив доступ к основанию постройки, приступают к его замене или ремонту (выравнивание, укрепление, заделка внутренних трещин, изоляция и т. д.), обновлению закладного венца, усилению обвязки. Важно: все вновь устанавливаемые, а также обнажившиеся старые деревянные элементы конструкции подлежат обязательной обработке огнебиозащитными препаратами.

Для перемещения на другое место под вывешенный дом заводят направляющие (двутавр или брус), а поверх них — трубы Ø 60 мм, на которых будет катиться конструкция. В качестве средств передвижения могут применяться также колесные тележки, закрепляемые на каркасе здания. Постройку опускают, обвязывают тросом, цепляют лебедки — и начинают осторожно двигать ее в «пункт назначения». (На скорость движения — в среднем 5–10 м за рабочую смену — влияют габариты и масса объекта, используемая технология, ландшафтные особенности участка и пр.). Если это временное пристанище на период ремонта, под дом подкладывают подпорки и оставляют дожидаться возвращения обратно. При водружении на новом месте конструкцию снова поднимают домкратами, удаляют все приспособления и ставят на фундамент. Обратите внимание: стены здания, сложенные из любого материала, должны быть отделены от фундамента слоем отсечной гидроизоляции. В случае винтовых свай ее укладывают на оголовки.

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Дом можно не только переставить в пределах участка, но и перевезти на новый адрес. Например, добротный, выстоявшийся «дедовский» сруб, который жаль оставлять в заброшенной деревне, вполне может быть транспортирован в неразобранном виде на дальнее расстояние. Тут важно правильно оценить состояние постройки, будь она старая или современная, ведь ей предстоит пережить отрыв от фундамента, подъем и погрузку на автоплатформу и, главное, вибрации во время пути. Мероприятие это обойдется недешево, так что его финансовая целесообразность должна быть обоснована расчетами.