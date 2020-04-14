Может ли домашняя солнечная электростанция на 30 кВт приносить доход $800 в месяц

Собственная солнечная электростанция дома — это не только прибыльный бизнес, но и вклад в энергетическую независимость страны, сохранение экологии и хорошая альтернатива пенсии.

Два года назад Игорь Золотарь также установил солнечную электростанцию ​​на 30 кВт дома у родителей и продает электроэнергию по «зеленому» тарифу. Его родители живут в селе под Киевом.

К решению установить мощную СЭС ​​Игорь пришел не сразу. Сначала на крыше родительского дома установили небольшую солнечную электростанцию ​​мощностью 1,5 кВт. Это 6 солнечных панелей, инвертор и аккумуляторы. Этого хватало для работы холодильника и светодиодного освещения.

«У родителей есть газовый котел, который требует электрического управления. Поэтому идея была в том, чтобы солнечные панели заряжали аккумуляторы на случай отключения от общей сети для того, чтобы не замерзнуть зимой», — говорит Игорь.

Впоследствии мощность этой электростанции немного увеличили, чтобы быть полностью независимыми от центральной электросети. Сейчас в теплое время года — с апреля до конца сентября — родительский дом Игоря полностью автономный.

«У родителей есть придомовых хозяйство, они пользуются насосом для полива огорода. Ночью они также используют электроэнергию, но платят за нее примерно 30-40 грн в месяц», — отмечает мужчина.

Даже когда в селе нет света, то еще более трех часов эта система может обеспечивать энергией все устройства в доме.

«У нас появилась новая привычка — мы начали включать стиральную машину днем. Ранее мы наоборот включали ее ночью, потому что так было намного дешевле, а из-за меньшего количества пользователей не было перепадов напряжения. Сейчас этой проблемы уже нет, потому что инвертор полностью контролирует качество тока», — подчеркивает Игорь Золотарь.

Экономия газа

Собственная солнечная электростанция помогает экономить на природном газе. Когда появилась новость, что скоро будет подорожание газа для населения, мужчина подарил родителям индукционную электроплиту, которая все лето, пока есть достаточно солнечного света, служила им вместо газовой плиты.

Благодаря электростанции также расходуется меньше газа для отопления дома.

«Несколько лет назад я подарил родителям электрические обогреватели на основе наноуглеродных трубок. Эти обогреватели хорошо работают и потребляют не много электроэнергии. Они позволяют зимой не превышать норму потребления газа, с которой начинается высокий тариф», — подчеркивает Игорь Золотарь.

Электроэнергия на продажу

В 2016 году мужчина установил более мощную солнечную электростанцию ​​специально для того, чтобы продавать электроэнергию по «зеленому» тарифу в общую сеть.

«Зеленый» тариф — фиксированная цена, по которой оптовый энергетический рынок Украины обязан закупать электрическую энергию, произведенную из альтернативных источников.

Установка такой СЭС обошлась в 30 000 долларов. Сюда вошла стоимость оборудования, конструкция, монтаж, подключение и другие работы. Мощность электростанции — максимально разрешенная для физических лиц — 30 кВт.

Среднемесячный доход от такой электростанции, по показателям прошлого года, составил 7,5 тыс. грн. В теплые летние месяцы она приносит 15-20 тыс. грн, зимой — до 1 тыс. Окупаемость такой станции — ориентировочно 6 — 6,5 лет. Это с учетом налога на доходы физических лиц и военного сбора — 19,5%.

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Чтобы купить оборудование для электростанции Игорь продал автомобиль. Специально под электростанцию ​​построили сарай с крышей, развернутым на юг и наклоненным под соответствующим углом к ​​солнцу. На крыше площадью примерно 220 квадратных метров закреплено 110 панелей. Самым дорогим элементом солнечной электростанции является инвертор, который стоил около 8 тыс. долларов. Батарей в системе нет. Вся энергия, которую генерирует станция, сразу передается в общую сеть.

«Я вырос в деревне и понимал, как вредит природе человеческая деятельность, поэтому всегда думал, как это можно изменить. Когда немного подрос и задумался о собственном деле или пассивном доходе, то логично было, что я буду совмещать экологическую и экономическую составляющую», — отмечает Игорь Золотарь.

Подключение к электросети

Процесс подключения электростанции к сети должен выглядеть очень просто — подаешь заявление в РЭС и там обязаны рассмотреть ее в течение 15 рабочих дней. Однако на самом деле оформление документов у Игоря Золотаря затянулось на несколько месяцев.

«Мы завершили возведение конструкции в октябре, а в начале декабря — монтажные работы. Тогда же, в начале декабря 2016 года, подали заявку в РЭС на подключение к сети и заключения договора на продажу электроэнергии по» зеленому «тарифу», — рассказывает владелец электростанции.

Проблема была в том, что тариф пошагово снижается и это был как раз переходный период. До 31 декабря 2016 года он составлял 4,54 грн за кВт/ч, а с 1 января 2017 — уже 4,32 грн за кВт/ч.

«Конечно, это очень влияет на финансовый результат. Разница составляла бы примерно 400 долларов в год. Если учесть, что тариф будет таковым до 2030 года, то это весомая потеря, хотя и не столь существенная, чтобы отказаться от идеи солнечной электростанции», — говорит Игорь Золотарь.

Отговорки в РЭС, по его словам, были разными — то бригада не может выехать, то еще что-то.

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«Они намекали на то, что нужно их каким-то образом мотивировать, но мы приняли решение, что никаких мотиваций не будет. Моя философия в жизни — прозрачные отношения, потому что считаю, что коррупция — это единственная большая проблема нашей страны, все остальное можно исправить», — отмечает Игорь.

Договор он получил в начале февраля, но датированный он был декабрем предыдущего года. При этом тариф был таким же, как и для 2016 года.

Обслуживание и первые проблемы

Станция работает полностью автоматически. Данные о ее работе можно просматривать онлайн. Однако после зимнего сезона стоит приглашать электрика на осмотр панелей. Выезд специалиста стоит 500-600 грн.

«Зимой выпадает много снега и он попадает под панели на крыше, а когда сходит, то у нас случалось, что разъединялись несколько коннекторов панелей. Несколько блоков некоторое время не работали», — говорит владелец СЭС.

В прошлом году начали срабатывать автоматические предохранители на счетчике. Игорь объясняет, что это происходило из-за значительного напряжения в солнечные дни и некачественного оборудования, которое установили работники РЭС.

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«Мы неделю звонили, и бригада не могла выехать. Более эффективными являются обращения в письменной форме. Когда бригада приехала, мы купили свое оборудование лучшего качества и попросили их поставить», — рассказывает Игорь Золотарь.

А через неделю сгорел сам счетчик. Его тоже заменили не сразу.

«Если бы станция не работала две недели летом, то это была бы серьезная потеря, а так это случилось в марте, поэтому мы недополучили 8-9 тыс. грн», — отмечает Игорь Золотарь.

Счетчик передает все данные в РЭС автоматически в онлайн-режиме. Они формируют акт, в котором отнимают количество потребленной электроэнергии, а остальные оплачивают по «зеленому тарифу».

«То есть, фактически, ты ничего не делаешь и тебе на текущий счет ежемесячно отправляют деньги. Акты также нужно подписывать каждый месяц, но в РЭС идут нам на встречу, можно подписать все акты раз в несколько месяцев. Оплата приходит ежемесячно», — говорит владелец СЭС.

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Конечно, устанавливать солнечную электростанцию ​​более выгодно в областях с высоким уровнем инсоляции. Однако такое решение рассматривалось и как вариант пассивного дохода.

«Эта станция находится на земле моих родителей. Она юридически принадлежит им. Когда они полностью перестанут работать, одной пенсии будет не совсем достаточно, и они будут получать со станции пассивный доход», — подчеркивает Игорь Золотарь.

Мечта Игоря — приобрести электромобиль и заряжать его от электроэнергии собственной электростанции, чтобы не делать вредных выбросов в атмосферу и ездить бесплатно!