Мосты Амстердама печатают на 3D принтере

Целью нового экспериментального 3D-печатного проекта является постепенное создание полностью автоматической строительной площадки. По словам Jan van de Ven, бизнес-менеджера Heijmans, роботизированные стройплощадки в будущем могут стать не просто надежными и всецело управляемыми, но и самыми эко-дружественными, вследствие энергоэффективных процессов и минимизации строительных отходов.

Он также полагает, что использование 3D печати в строительстве выгодно влияет и на дизайнерскую составляющую, и что технология в перспективе может стать революционной в обеих областях.

«В строительстве и дизайне сегодня применяются несколько разные подходы – архитектор проектирует что-либо, а конструктор интерпретирует его дизайн и строит по-своему», говорит Jurre van der Ven. — Но если мы используем 3D принтер для создания моста – строительство и дизайн сливаются воедино. В нашем примере оба процесса заканчиваются одновременно, в отличие от общепринятых «сначала сооружение каркаса, а затем внешняя отделка». Это означает также, что мы должны смотреть на вопросы дизайна совсем под другим углом».

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Пешеходный мост сооружается над одним из старых каналов Амстердама. 3D печать выполняется с помощью автоматического манипулятора с 6 степенями свободы. Мульти-осевая роботизированная рука управляет устройством, которое выполняет сварку и одновременно подает металл. В качестве сварочного материала может использоваться различные металлы и сплавы – сталь, медь, цинк, бронза, алюминий и т.д.

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Робот MX3D Metal печатает конструкцию наплавляя друг на друга каплю за каплей металла. В итоге сварочные поверхности практически отсутствуют – получается беспрерывный сварочный шов. По поводу прочности «напечатанной» конструкции можно не беспокоиться – по новому мосту будут ходить люди, а значит все нагрузки полностью просчитаны.