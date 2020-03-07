Мощный принтер Stargate — универсальный агрегат для печати ракет и жилищ на Марсе

Американская компания Relativity параллельно со SpaceX откроет дорогу на Марс первым колонизаторам. Для этого стартап разрабатывает мощный принтер Stargate — универсальный агрегат для печати ракет и жилищ на Красной планете. К проекту уже присоединились инженеры Tesla.

Первым проектом Relativity станет напечатанная на 3D-принтере ракета для доставки малых спутников на околоземную орбиту. Многоразовый носитель Terran за $10 млн отправит в космос груз массой до 1250 кг. К 2020 году стартап планирует печатать 95% всей конструкции на принтере, используя всего тысячу деталей вместо обычных 100 тысяч.

Однако ракета для доставки легких грузов — это лишь часть стратегии амбициозной компании, которая уже сравнивает себя со SpaceX. «Нам кажется, что колонизация других планет неизбежна», — отметил сооснователь Relativity Тим Эллис.

По его словам, 3D-печать — это единственный способ обеспечить первых исследователей дальнего космоса необходимым оборудованием. Сам Эллис в прошлом работал в компании Blue Origin, которая, как и SpaceX, занимается разработкой многоразовых ракет. Ее основатель Джефф Безос верит в неизбежность колонизации космоса.

В Relativity также работает экс-инженер SpaceX Тим Бузза, который разрабатывал ракеты Falcon 1, Falcon 9 и корабль Dragon, а также проектировал аппараты для Virgin Orbit. К стартапу присоединился бывший топ-менеджер Tesla Тобиас Душл — он должен помочь компании выйти на рынок и оформить первые контракты.

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Пока в распоряжении у стартапа есть $45 млн от группы инвесторов, включая миллиардера Марка Кьюбана. Дальнейший успех команды Эллиса зависит от ключевой разработки — мощного космического принтера Stargate, который позволит печатать объекты даже на Марсе. Инженеры Relativity называют его самым крупным устройством для металлической печати в мире.

Аппарат использует технологию лазерного спекания — лазерные лучи обрабатывают металлический порошок слой за слоем, создавая сложные структуры и минимизируя количество отдельных деталей. Получить такие формы с помощью обычной отливки невозможно.

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Такой подход позволяет быстрее проектировать прототипы и пускать детали в производство. В результате экспериментальный двигатель для ракеты можно напечатать за несколько дней, вместо обычных месяцев.

«Наша цель — производство полноценной ракеты с нуля за 60 дней. Обычно на это уходит 12-18 месяцев», — пояснил глава стартапа. На разработку двигателя Aeon у Relativity ушло полгода, причем за это время его не только удалось напечатать, но и провести тестовые испытания.

С помощью Stargate компания также напечатала топливный бак. В будущем стартап планирует отправить принтер в космос на борту ракеты-тяжеловеса — аналога Big Falcon Rocket от SpaceX. Фабрика 3D-печати позволит производить на Марсе компоненты космических аппаратов, а также строить жилища для колонизаторов, используя марсианскую почву. Эксперты признают, что это реально. Однако технологию нужно адаптировать для работы с сырьем, обнаруженным на Красной планете.

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По словам Тима Эллиса, в колонизации Марса пока заинтересованы только Relativity и SpaceX. Другие американские космические стартапы делают ставку на доставку грузов и массовое производство носителей. Так, основанная выходцем из SpaceX компания Vector обещает штамповать дешевые ракеты, «как сосиски».